Audiovisual
Nigrán amplía o «Cinema a Pedal» cun concurso
O certame, de curtas e longas protagonizadas por bicicletas, repartirá 3.500 euros en premios
O Concello de Nigrán prepara unha edición ambiciosa do seu festival «Cinema a Pedal». Á tradicional cita de verán na Foz, que se celebrará os días 7 e 8 de agosto, súmase este ano un novo festival competitivo nos Cines Municipais da Ramallosa, previsto do 16 ao 20 de setembro, coincidindo coa Semana Europea da Mobilidade. En total, repartiranse 3.500 euros en premios entre as obras participantes.
A convocatoria permanecerá aberta ata o 31 de maio, e os traballos poderán enviarse a través da páxina web https://cinemaapedal.gal/convocatoria/, onde tamén se poden consultar as bases.
Traballos admitidos
O certame admite curtametraxes e longametraxes de ficción, documental, animación, cinema experimental e propostas infantís, tanto nacionais como internacionais. A condición común é que a bicicleta desempeñe un papel protagonista, xa sexa como elemento narrativo, motor da trama ou fío condutor, sempre en diálogo coa mobilidade sustentable, a saúde e o compromiso social.
«Estamos moi orgullosos de estrear o noso primeiro festival no cine municipal prestando ademais toda a atención á sostibilidade e o activismo social», sinala o alcalde, Juan González. O rexedor destaca que o espírito do «Cinema a Pedal», xa un emblema cultural do municipio, inspirou a creación do novo certame.
As obras seleccionadas serán avaliadas por un xurado profesional e tamén se concederán premios do público en categorías adulta e infantil. O festival manterá o seu ADN sustentable nas sesións ao aire libre da Foz, onde o público volverá producir a enerxía das proxeccións co seu pedaleo.
A imaxe gráfica corre de novo a cargo da deseñadora María Llauger, e o proxecto conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra e de diversas entidades culturais comprometidas coa sustentabilidade e a mobilidade activa.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- O Concello de Gondomar impulsa programas para maiores de 65
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas