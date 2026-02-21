Educación
A educación sexual, esencial para a mocidade
A xinecóloga Miriam Al Adib pechou a XI Semana da Educación
A saúde mental tamén se constrúe desde a educación sexual. Con esta mensaxe, o Concello de Tomiño clausurou a XI Semana da Educación cun auditorio de Goián cheo, consolidando un programa que cada ano gaña máis apoio social.
O acto de peche contou coa intervención da médica e divulgadora Miriam Al Adib Mendiri, considerada a mellor xinecóloga de España durante tres anos consecutivos. Na conferencia «A educación sexual: que ten que ver coa saúde mental?», abordou a sexualidade desde unha visión integral que une corpo, emocións, vínculos e contexto social.
Al Adib advertiu que a educación sexual non debe limitarse á prevención de enfermidades ou embarazos, senón que é clave para previr problemas de saúde mental na adolescencia e na adultez. Tamén destacou o impacto das pantallas e alertou de que «o porno búscaos a eles», subliñando a necesidade de ofrecer ferramentas que fomenten autonomía, autocuidado e respecto.
