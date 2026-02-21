Ciclismo
Dez anos de Marcha BTT en Arbo: deporte e patrimonio
A cita terá lugar o 12 de abril, cun percorrido de 45 km e actividades que combinan natureza, cultura e enogastronomía
Arbo prepárase para vivir unha nova edición dunha das súas probas máis emblemáticas: a X Marcha BTT da Lamprea. O evento, que se celebrará o domingo 12 de abril de 2026, marcará o décimo aniversario desta cita deportiva non competitiva, que ano tras ano consegue reunir a afeccionados ao mountain bike e amantes da natureza nunha xornada onde o deporte se mestura coa cultura, o patrimonio e a gastronomía do municipio.
Organizada polo Concello de Arbo, coa colaboración da Asociación Limprebike, a marcha enmárcase dentro do Mes da Lamprea, un programa de actividades que cada primavera dinamiza a vida cultural e turística da vila. Esta décima edición, ademais, promete ser unha celebración especial, tanto pola súa simboloxía redonda como pola intención da organización de poñer en valor unha década de esforzos, ilusión e compromiso coa promoción do territorio a través do deporte.
Percorrido
A marcha ofrece un roteiro de arredor de 45 quilómetros, cunha dificultade media-alta, pensado para participantes con boa preparación física. O itinerario, deseñado con coidado para ofrecer unha experiencia completa, combina tramos técnicos e de monte con zonas máis accesibles e panorámicas, que permiten gozar da diversidade paisaxística de Arbo.
Ao longo do percorrido, os ciclistas atravesarán sendas forestais, camiños tradicionais e espazos naturais de gran valor ecolóxico. Non faltarán tampouco as referencias patrimoniais, como muíños, adegas e pontes centenarias, que acompañan o camiño xunto co río Miño.
Segundo lembra a organización, o uso do casco será obrigatorio para todos os participantes, e recoméndase levar bicicleta en bo estado, auga e avituallamento propio. A actividade non ten carácter competitivo, o que permite desfrutala sen presión, ao ritmo de cadaquen e coa oportunidade de facer paradas para descubrir o entorno.
Para o alcalde de Arbo, Horacio Gil, «este evento non é só unha experiencia de montaña, senón tamén unha oportunidade para coñecer a nosa cultura, as nosas tradicións e a riqueza natural do municipio. A Marcha BTT da Lamprea converteuse xa nun símbolo da combinación entre saúde, natureza e identidade local».
Dende a súa primeira edición, a iniciativa consolidouse como unha das citas deportivas máis importantes do Mes da Lamprea. Co paso dos anos, a marcha conseguiu converterse nun verdadeiro escaparate do potencial turístico de Arbo, atraendo visitantes e deportistas tanto de Galicia como do norte de Portugal.
Ademais, o evento contribúe a dinamizar a economía local, xa que moitos participantes e acompañantes aprovéitanse da xornada para coñecer a oferta hostaleira, probar os caldos das adegas arbenses e reservar praza para a gran cita gastronómica: a Festa da Lamprea, que neste 2026 celebrará a súa edición número sesenta e seis os días 24, 25 e 26 de abril.
Inscricións abertas
As persoas interesadas en participar poden realizar a inscrición ata o 8 de abril de 2026 a través da web oficial da Festa da Lamprea (www.festadalamprea.gal).
A organización estableceu un límite máximo de 150 prazas, co obxectivo de garantir tanto a seguridade dos participantes como a preservación do entorno natural polo que transcorre o percorrido. A cota de inscrición é de 12 euros por persoa, e inclúe avituallamento, seguro, asistencia técnica básica e unha degustación final de produtos locais.
A saída da marcha terá lugar desde o centro da vila, e está previsto que a xornada se estenda durante toda a mañá, con chegada arredor do mediodía.
Ao rematar o percorrido, os ciclistas poderán gozar dunha degustación gratuíta de viños das adegas locais, acompañados de produtos típicos da zona.
