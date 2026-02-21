Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Archivo AltriSubida de Precios MenúDetenido expríncipe AndrésManifestación AP-9Derribo GEA VigoCrimen Machista TenerifeVAR Celta
instagramlinkedin

Fútbol

A Costa e A Coruña triunfan en Mos

O Campionato Galego de Seleccións Comarcais Femininas reuniu máis de 300 xogadoras nunha xornada de convivencia e deporte base

O equipo da Coruña celebra a vitoria. | //D.P.

O equipo da Coruña celebra a vitoria. | //D.P.

D.P

[Mos]

O Concello de Mos converteuse no epicentro do fútbol feminino galego coa celebración do Campionato Galego de Seleccións Comarcais Femininas, unha cita de referencia que reuniu máis de 300 futbolistas procedentes de toda Galicia.

A Costa e A Coruña triunfan en Mos

Equipo da Costa. / .

A competición desenvolveuse nas categorías Sub-13 (Fútbol 11) e Sub-12 (Fútbol 7), cos partidos disputados de maneira simultánea nos campos de As Baloutas e Cototorrón desde primeira hora da mañá ata as finais da tarde. A organización correu a cargo da Real Federación Galega de Fútbol, en colaboración co Concello de Mos, e serviu tamén como fase de observación de novas promesas para as futuras seleccións autonómicas.

Na categoría Sub-12, A Coruña proclamouse campioa tras vencer na final a Vigo por un axustado 1-0, nunha loita igualada na que as coruñesas demostraron gran solvencia e espírito competitivo. Pola súa banda, na categoría Sub-13, a emoción estivo ata o último momento: o combinado da Costa impúxose á selección da Coruña na tanda de penaltis despois dun empate a un gol no tempo regulamentario. A final, moi disputada, reflectiu o alto nivel e a proxección do fútbol feminino galego de base.

Noticias relacionadas

Ademais do espectáculo deportivo, o campionato destacou polo ambiente de compañeirismo entre xogadoras, familias e equipos técnicos, que fixeron de Mos un punto de encontro exemplar para o deporte feminino. O Concello de Mos agradeceu publicamente o esforzo da Real Federación Galega de Fútbol, dos clubs colaboradores e de todas as persoas que contribuíron ao éxito do evento, que promociona a igualdade a través da práctica deportiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents