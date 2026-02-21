Nigrán
Cinema e música para pasar o inverno
Hoxe proxéctase o filme familiar Río
O Concello de Nigrán continúa esta fin de semana coa programación especial de entroido cunha xornada pensada para gozar en familia. Hoxe, o Cine Municipal da Ramallosa proxectará ás 18:00 horas a película de animación Río, mentres que unha hora despois, ás 19:00 horas, o Auditorio Municipal acollerá o concerto da Argonat Band e da Banda de Acordeones Metropolitana.
O filme escollido transcorre na colorida cidade de Río de Janeiro e na súa selva tropical durante a gran festa do entroido brasileiro. Os seus protagonistas son Blu, un guacamayo doméstico que nunca aprendeu a voar e pensa que é o último da súa especie, e Jewel, unha aventureira guacamaya salvaxe. Como é habitual nas proxeccións municipais, ante a elevada demanda será preciso recoller iconvite na billeteira desde unha hora antes do comezo.
A continuación, o público poderá desfrutar dun concerto especial de entroido no que a música será a auténtica protagonista. A Argonat Band e a Banda de Acordeones Metropolitana ofrecerán un repertorio variado, cheo de ritmo e boas enerxías, pensado para todos os públicos. A entrada será de balde ata completar a cabida.
