Celebración
Baiona retorna ao medievo para celebrar a XXX Festa da Arribada
Baiona conmemora do 27 de febreiro ao 1 de marzo o 533 aniversario da chegada da Pinta
A vila mariñeira de Baiona xa se prepara para revivir, un ano máis, a chegada da carabela A Pinta coas novas do descubrimento do Novo Mundo, acontecida en 1493 e que converteu este porto nun dos epicentros da historia universal.
Do 27 de febreiro ao 1 de marzo de 2026, as rúas, prazas, xardíns e paseos transformaranse nun bulideiro burgo medieval para celebrar a XXX edición da Festa da Arribada, declarada Festa de Interese Turístico Internacional desde o ano 2015.
A recreación do desembarco de Martín Alonso Pinzón e o Real Mercado Medieval serán, un ano máis, os grandes reclamos dun programa pensado para todos os públicos, con especial protagonismo para a catividade infantil e a divulgación histórica.
A festa deste 2026 será especialmente simbólica ao coincidir o 533 aniversario da arribada da Pinta coa trixésima edición do mercado medieval, convertido xa nun sinal de identidade da vila.
O Parque da Palma converterase nun dos principais escenarios da programación, cun amplo espazo lúdico no que os máis pequenos poderán gozar de «Xogos Populares Galegos», con 32 propostas de habilidade, enxeño e socialización, nunha actividade impulsada por Xogade e Deporte Galego. No mesmo recinto ofreceranse o «Desafío Arribada Tiro á Chave», coa participación do Club de Tiro á Chave do Morrazo, e a zona «Ludopuzzle», con máis de trinta xogos tradicionais de madeira para traballar o razoamento e a destreza. A oferta complétase cun castelo medieval e un barco pirata con piscina de bólas, caza do tesouro, tiro con arco e photocall real, ademais dun Parque de Aventuras con torre de escalada, tren Eco Roller, Eco-Carrousel ou Tubbing, e atraccións de estética medieval como unha noria ecolóxica, un carrusel e barcas tradicionais.
Durante a fin de semana, o Parque da Palma acollerá tamén exhibicións de esgrima histórica e demostracións de tiro con arco. A Sala Viguesa de Esgrima Antiga ofrecerá mostras con espadas medievais e renacentistas, e o Club Meigarco asumirá as demostracións de tiro con arco.
A vertente expositiva e divulgativa da Arribada terá especial relevo en espazos como a Capitanía Marítima, a Casa do Concello, o Hospital Sancti Spiritus ou a Casa da Navegación. Na Capitanía exhibirase a mostra «Inventio Mundi. Galicia nas viaxes transoceánicas. Séculos XV-XVII», promovida polo Consello da Cultura Galega, que contextualiza o papel galego nas grandes travesías oceánicas. Na Casa do Concello poderá visitarse a mostra etnográfica «A gamela do mar de Baiona», cunha colección do cronista oficial Anxo Rodríguez Lemos centrada na tradición mariñeira local. O Hospital Sancti Spiritus e os seus xardíns acollerán o «Xardín das Redes», un espazo interactivo medieval con mercado social, obradoiros participativos e un «museo vivo» arredor das expresións e lendas da vida mariñeira baionesa en 1493, así como unha mostra dedicada á historia e fala do gremio dos cesteiros, con artesáns de Mondariz, Tui-Baixo Miño, Rexosende e Castroverde.
A Casa da Navegación, na rúa Ventura Misa, ofrecerá a súa colección permanente sobre a navegación e, como atractivo especial, un taller divulgativo sobre «A arte de navegar coas estrelas nas naos e carabelas». En sesións ás 13.00 e ás 18.00 horas durante sábado e domingo, o público poderá coñecer como os mariños se orientaban no océano a través do ceo nocturno, nunha actividade conducida por Juan José Rodríguez Terrón. As persoas que acudan vestidas de época gozarán de entrada gratuíta a estes espazos.
O Paseo Alfonso IX acollerá o museo flotante da réplica da carabela A Pinta. Na contorna da Ribeira instalaranse as paradas dos pobos irmáns de Baiona, e a poucos metros, o Punto Lila atenderá o público para garantir un espazo seguro e libre de violencias machistas.
A gastronomía terá tamén un peso destacado coa «Zona Ribeira-Gastro», no Paseo Ribeira,con propostas gourmet inspiradas na Arribada. Na Praza de Santa Liberata habilitarase a denominada «Zona do Bo Xantar», cun amplo horario de servizo.
O programa inclúe ademais conferencias de expertos sobre o intercambio de alimentos entre España e América e sobre o «tornaviaxe» a Galicia, a cargo de docentes das universidades de Barcelona e Santiago de Compostela, reforzando o carácter académico e divulgativo da celebración.
Como colofón, a representación teatral «Arribada do Descubrimento» con espectáculo pirotécnico, que recrea o instante no que Europa soubo da existencia do Novo Mundo grazas á Pinta e ao porto de Baiona.
