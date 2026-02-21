Aniversario
ACEBA celebra hoxe a súa XXV Cea Medieval
A cita reunirá no Parador de Baiona a representantes institucionais, empresariais e sociais, e marcará o inicio do ambiente festivo da Arribada
A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Baiona (ACEBA) celebrará hoxe a vixésimo quinta edición da súa tradicional Cea Medieval, un evento que este ano adquire un carácter especial ao coincidir co XXIX aniversario da entidade.
A celebración terá lugar no Parador de Baiona e reunirá a asociados, representantes institucionais e destacadas figuras do ámbito empresarial e social da provincia, nunha velada que combina tradición, convivencia e recoñecemento ao tecido comercial local.
Entre os asistentes confirmados figuran o presidente de ACEBA, Marcos Comesaña Chamorro; o alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, acompañado de membros da corporación local; o presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros; e o presidente da Federación de Comercio de Pontevedra, Iván Iglesias. Tamén acudirán representantes da Asociación Española Contra o Cancro, OVALMI e a Santa Casa de Paz e Misericordia, así como os deputados provinciais Javier Tourís e Jorge Cubela.
A noite contará cunha coidada ambientación medieval, conducida polo presentador Rafa Durán e coas actuacións musicais de Manu, de Adredde, quen ademais exercerá de DJ ata o peche da festa. Un mago profesional engadirá o toque de fantasía a unha cita que reforza a colaboración público-privada e pon en valor o papel do comercio na economía local.
