Foliada
Toutón celebra un ano máis o seu «Serán dos Namorados»
A parroquia vivirá unha xornada marcada por a tradición popular, a música e a convivencia
O vindeiro 14 de febreiro de 2026, coincidindo co Día dos Namorados, a parroquia de Toutón converterase no epicentro da cultura tradicional coa celebración do XXX Serán dos Namorados, alcumado pola organización como «o serán máis grande do mundo».
A cita, xa un clásico da comarca, presenta este ano un programa amplo e diverso que se estenderá desde a mañá ata ben entrada a madrugada, cunha combinación de actos relixiosos, gastronómicos e musicais pensados para todos os públicos.
Mañá
A xornada comezará ás 11.00 horas cunha misa aplicada polas pandeireteiras falecidas, que será oficiada polo bispo Antonio José Valín Valdés. Este acto procura render homenaxe ás mulleres que mantiveron viva a tradición no territorio, e que este ano xa non poderán disfrutar do serán.
Ás 12.00 horas terá lugar un acto institucional de recoñecemento ás pandeireteiras e tamén ás persoas colaboradoras que, ao longo dos anos, fixeron posible a continuidade do Serán dos Namorados en Toutón.
Tras os actos da mañá, a festa continuará ás 14.00 horas cun xantar popular a cargo de Catering O Castelo. O menú incluirá sopa, carne ao caldeiro, sobremesa, bebida e café, cun prezo de 25 euros por persoa. As persoas interesadas en asistir deberán confirmar a súa presenza previamente chamando ao teléfono 646 256 941, segundo informou a organización.
Tarde
Pola tarde, ás 16.30 horas, celebrarase a tradicional «corrida do ghalo», unha das actividades máis singulares da xornada. O percorrido desenvolverase pola parroquia, acompañado pola música dos gaiteiros Os Folieiros, que animarán o ambiente e convidarán á participación veciñal e visitante.
Xa á noite, ás 20.00 horas, subirán ao escenario as pandeireteiras As Lagharteiras, que ofrecerán unha actuación cargada de ritmo, tradición e complicidade co público.
Ás 22.00 horas dará comezo oficialmente o serán, o momento máis esperado da festa, cun espazo aberto á participación de grupos e persoas afeccionadas á música tradicional. As inscricións poderán realizarse directamente no mesmo torreiro, favorecendo así a espontaneidade e o espírito aberto que caracteriza este encontro.
A partir da medianoite, a organización ofrecerá petiscos de balde para todas as persoas asistentes, así como unha chocolatada pensada para combater o frío e prolongar a celebración ata altas horas. O recinto contará cunha carpa cuberta e un amplo aparcadoiro, garantindo comodidade e seguridade para o público.
Desde a organización destacan que o Serán dos Namorados de Toutón non é só unha festa, senón un espazo de encontro interxeracional no que se celebra o amor pola música, pola tradición e pola comunidade. Unha cita imprescindible para quen queira vivir, en primeira persoa, unha das expresións máis auténticas da cultura popular galega.
A organización anima a participar activamente nos distintos actos deste 30 aniversario do serán, lembrando que o seu éxito reside na implicación colectiva e no respecto pola tradición herdada das xeracións anteriores.
