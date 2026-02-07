Apicultura
Toni Fernández acada dúas medallas de ouro en París co seu mel
O creador de Puramel Sacra triunfou nos Paris International Honey Awards, onde destacou pola calidade e deseño
O Concello do Porriño celebrou un acto de recoñecemento ao apicultor Toni Fernández, fundador da marca Puramel Sacra, pola súa recente distinción con dúas medallas de ouro no Paris International Honey Awards, un dos certames máis prestixiosos do sector a nivel internacional. O produtor galego foi premiado tanto pola calidade do seu mel como polo deseño e presentación do produto, engadindo este novo éxito ao ouro obtido na edición anterior.
O alcalde Alejandro Lorenzo felicitou persoalmente a Fernández e subliñou que «estes recoñecementos son unha mostra de que a tradición apícola galega pode competir no máis alto nivel cando se combina innovación e calidade».
Puramel Sacra naceu hai tres anos en O Saviñao como homenaxe á avoa de Toni, Pura, e mantén viva unha tradición familiar de catro xeracións dedicadas á apicultura. A empresa especialízase na produción de mel monofloral de castiñeiro da Ribeira Sacra, apostando polo coidado artesanal e por un deseño elegante e contemporáneo, dous aspectos que chamaron a atención do xurado en París.
O propio Toni Fernández recoñeceu que «estas medallas representan o esforzo, a formación e os anos de dedicación dunha familia comprometida coa terra». Tamén destacou que «modernizar a imaxe do mel é fundamental para chegar a máis público e amosar o potencial do que se produce en Galicia».
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas