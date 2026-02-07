Salceda busca posicionar o seu Entroido
tradición
Salceda de Caselas volve vestir de festa para celebrar o seu Entroido 2026, unha cita que, despois de máis de cen anos de historia, segue a ser o corazón entroideiro da provincia de Pontevedra. O programa presentouse nun acto no que participaron representantes dos barrios da Feira e de Castro Barreiro, protagonistas dunha rivalidade que leva 140 anos enchendo de cor, música e humor as rúas salcedenses.
A alcaldesa, Loli Castiñeira, acompañada polo concelleiro de Cultura e Festas, Alex Rodríguez, foi a encargada de dar a coñecer os principais contidos dunha celebración que cada ano convoca a milleiros de persoas. Segundo explicou, o Entroido de Salceda «cumpre con todos os requisitos para ser declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, un recoñecemento que seguimos agardando porque o Entroido é, sen dúbida, a nosa festa máis representativa e participativa».
Rivalidade centenaria
A rivalidade entre os barrios da Feira e Castro Barreiro é, como cada ano, o grande atractivo do Entroido de Salceda. Ninguén coñece con antelación o segredo mellor gardado da festa: as temáticas das carrozas e comparsas que desfilarán o martes de Entroido. Nin unha pista, nin un detalle. A discreción é absoluta e mantense como unha tradición sagrada, porque para a veciñanza, todo debe ser sorpresa ata o último momento. Esa confidencialidade converte o desfile nun auténtico espectáculo de creatividade e de orgullo colectivo.
Programación
Porén, a festa vai moito máis alá desta emblemática competición. Ao longo dunha semana, a vila vive unha programación extensa e inclusiva, pensada para todas as idades. O venres, o Entroido arrincará oficialmente co desfile escolar, no que se prevé a participación de máis de 1.500 menores de entre 0 e 18 anos. As rúas da vila encheranse de cor, animación e disfraces elaborados co talento das familias e do alumnado dos distintos centros educativos.
O domingo terá lugar un dos momentos máis agardados: o XXVII Desfile de Carrozas e Comparsas, que, con once agrupacións inscritas e máis de 1.200 participantes, promete superar as cifras de anos anteriores.
A actividade non decae nin un intre. O sábado será a quenda da música coa actuación da Banda Cultural de Salceda, que este ano compartirá escenario co grupo As Donicelas no Auditorio Municipal. Un concerto que mesturará repertorio tradicional con novos arranxos contemporáneos e que xa se perfila como un dos momentos máis emotivos da programación.
O domingo pola mañá, a cita será coa tradición máis auténtica: a presentación do Rancho de Entroido da Feira, acompañado polos seus tradicionais cabaleiros, unha estampa que segue a conservar o sabor do Entroido galego máis popular.
A véspera do grande día, o luns, chegarán as verbenas nos torreiros dos dous barrios protagonistas, nunha festa que serve de preludio á gran enfronta do martes, cando finalmente Castro Barreiro e A Feira presentarán as súas carrozas e comparsas ante os milleiros de persoas que se achegan ata Salceda para vivir en directo o espectáculo.
Segundo explicou a rexedora, «falan as cifras: arredor de 3.500 persoas participan nos tres desfiles, e calcúlase que máis de 30.000 visitantes pasarán por Salceda durante estes días. Non hai dúbida de que o noso Entroido é o mellor da provincia de Pontevedra, e temos todo preparado para que así siga sendo».
Certame Xank Penabella
A gran novidade deste ano é o I Certame de Fotografía Xank Penabella, convocado en lembranza do fotógrafo ponteareán afincado en Salceda, falecido hai uns anos, e que deixou un legado visual inestimable. Penabella dedicou boa parte da súa carreira a retratar a vida social e cultural do municipio: festas, eventos deportivos, concertos, encontros veciñais e, moi especialmente, o Entroido.
Tal e como lembraron desde a organización, Xank Penabella foi un auténtico cronista da identidade salcedense, e o seu obxectivo captou milleiros de historias pequenas e grandes momentos colectivos. Este certame busca continuar o seu espírito, convidando a profesionais e afeccionados a participar con fotografías que recollan a esencia da festa. O prazo permanecerá aberto ata o 28 de febreiro, e as bases pódense consultar na web municipal.
Para o concelleiro de Cultura, Alex Rodríguez, a convocatoria supón «unha oportunidade de homenaxear a quen tanto fixo por contar Salceda a través da imaxe, pero tamén de seguir construíndo memoria visual da nosa xente e das nosas festas».
