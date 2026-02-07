Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios máis altos no Entroido arbense

A decisión busca aumentar o recoñecemento aos participantes

D. P.

[Arbo]

O Concello de Arbo celebrará o vindeiro domingo 15 de febreiro de 2026 o tradicional Desfile e Concurso de Comparsas do Entroido, unha das citas festivas máis emblemáticas do municipio, que este ano chega cun importante incremento nas contías dos premios respecto a 2025, co obxectivo de recoñecer o esforzo, a creatividade e a implicación das persoas participantes.

O alcalde de Arbo, Horacio Gil, sinalou que esta mellora responde ao firme compromiso do Concello coa cultura popular e co mantemento das tradicións: «Decidimos aumentar os premios como mostra de agradecemento ao intenso traballo das comparsas e mascaritas. Detrás de cada participación hai horas de preparación, ilusión e talento que merecen ser valoradas».

O desfile contará cun Concurso de Comparsas estruturado en distintas categorías para garantir a participación de persoas de todas as idades e formatos. As comparsas de 15 ou máis membros optarán a premios de 600, 300 e 200 euros; as de 5 a 14 integrantes a 220, 100 e 60 euros; as comparsas infantís a 200 e 100 euros; e as mascaritas, de 1 a 4 membros, a premios que van dos 100 aos 30 euros.

As inscricións poderán realizarse ata unha hora antes do inicio do desfile ante persoal municipal identificado.

TEMAS

