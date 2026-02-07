Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona impulsa a dixitalización das pemes con formación

Abordaranse temas como a facturación electrónica, a ciberseguridade e a IA

Curso de competencias dixitais en Baiona. | // D.P.

D. P.

[Baiona]

O Concello de Baiona e Estudos Rafer ofrecen un curso gratuíto de formación en dixitalización dirixido a Pemes, autónomos e negocios con menos de 250 empregados. As sesións desenvolveranse os próximos días 9, 10 e 11 de febreiro no auditorio do centro multiusos Ángel Bedriñana, en horario de 16:30 a 19:30 horas.

As prazas son limitadas e cada empresa poderá inscribir un máximo de dúas persoas. As inscricións están abertas ata completar a cabida e poden realizarse a través do correo electrónico antonio.juncal@estudiosrafer.es ou chamando ao número 677 848 095.

O programa formativo inclúe contidos de especial relevancia nun contexto de transformación tecnolóxica, no que as novas normativas esixen ás empresas adaptarse a ferramentas e procedementos dixitais. Entre os temas que se abordarán destacan a facturación electrónica (Verifactum), que axiña será obrigatoria, a ciberseguridade para Pemes, o control horario dixital, o marketing en liña e o posicionamento web, o uso profesional das redes sociais e WhatsApp Business, así como a intelixencia artificial aplicada á empresa.

Desde o Concello de Baiona salientan que estas xornadas representan «unha oportunidade clave» para que os emprendedores e profesionais da vila poidan actualizarse e mellorar a competitividade dos seus negocios.

«Queremos que Baiona sexa un referente na adaptación tecnolóxica do pequeno comercio e das empresas locais», apuntan desde a concellería de Promoción Económica.

