Exposicións
400 imaxes para reconstruír a memoria festiva de Tabagón
Unha exposición colectiva devolve á parroquia dous séculos de historia
O que naceu como unha simple chamada á memoria da veciñanza acabou converténdose nun auténtico arquivo visual da identidade de Tabagón. A exposición fotográfica Memorias das festas de Tabagón está a colleitar un notable éxito de participación e de público tras reunir máis de 400 imaxes achegadas pola propia comunidade, configurando unha viaxe emocional e histórica por décadas de celebración arredor das festas da Saúde e San Brais, unha das citas festivas con máis tradición do municipio do Rosal.
A mostra reúne fotografías que abranguen desde os anos corenta do século pasado ata a actualidade e que documentan momentos clave da vida social e cultural da parroquia. As imaxes reflicten escenas cargadas de simbolismo como a elaboración e a subida do arco floral, as procesións relixiosas, os bailes populares ou os espazos de convivencia que xiran arredor da festa, converténdose nun retrato colectivo da memoria compartida.
Entre o material recompilado destacan verdadeiras xoias históricas, como unha fotografía de hai un século que inmortaliza un aniversario da erección do arco floral, xunto con instantáneas tomadas hai apenas dúas semanas durante os preparativos do arco deste ano. Esta edición das festas marca, ademais, a recuperación dunha tradición que levaba tempo sen realizarse, reforzando o valor simbólico da iniciativa.
A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, salientou a relevancia da exposición como ferramenta de cohesión e lembranza colectiva. «Esta mostra non só recupera unha festa, senón que rescata a memoria dunha parroquia con máis de douscentos anos de historia. Detrás de cada fotografía hai persoas, emocións e esforzos que construíron Tabagón e tamén O Rosa», afirmou a rexedora durante a súa visita á exposición.
Trátase da primeira recompilación histórica destas dimensións dedicada á parroquia, coincidindo cun ano que xa queda gravado na memoria colectiva. A alcaldesa subliñou que «2026 pasará á historia pola recuperación da subida do arco floral e por este legado visual que permanecerá como testemuña do que fomos e do que somos», agradecendo tamén o traballo da nova comisión de festas polo seu papel dinamizador.
Neste senso, o arco floral deste ano incorpora no seu círculo central o debuxo da igrexa parroquial como símbolo da historia e identidade de Tabagón, fortalecendo o vínculo entre pasado, presente e futuro. «É moito máis ca unha festa, é un reencontro coa herdanza dos nosos avós e avoas e coa orixe dunha comunidade viva», engadiu Fernández Callís.
A exposición poderá visitarse ata mañá, 8 de febreiro, en horario ininterrompido de 10.00 a 20.00 horas, na Casa Social da Comunidade de Montes de San Xoán de Tabagón.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas