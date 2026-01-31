Xornada sobre violencia contra a infancia
A iniciativa, organizada por ACLAD Alborada dentro do Programa Redes, reuniu profesionais de toda Galicia
O Pazo de Mos acolleu unha xornada formativa centrada na abordaxe da violencia dixital e da violencia sexual exercida contra a infancia e adolescencia, unha problemática crecente que preocupa tanto ás institucións como aos profesionais que traballan na protección da infancia e da adolescencia.
Organizada por ACLAD Alborada, a sesión enmárcase no Programa Redes, unha iniciativa de formación continua e gratuíta dirixida a profesionais de ámbitos como o social, educativo, sanitario ou xudicial, co obxectivo de mellorar a prevención, a detección temperá e a intervención fronte ás distintas formas de violencia que afectan á poboación menor.
A xornada contou coa intervención de Belén Rubido, maxistrada da Sección IV da Audiencia Provincial de Pontevedra, quen achegou unha visión xurídica especializada sobre os retos actuais na persecución destes delitos e na protección efectiva das vítimas.
O encontro desenvolveuse en formato presencial no Pazo de Mos, pero tamén foi retransmitido en liña en directo e quedará dispoñible en diferido, permitindo que os seus contidos cheguen a máis de 3.000 profesionais de toda Galicia, ampliando de maneira significativa o seu impacto formativo e social.
Durante a apertura do acto, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, subliñou a importancia de impulsar espazos de formación especializada e reafirmou o compromiso do Concello coa defensa dos dereitos da infancia e da adolescencia. A rexedora destacou que a complexidade das violencias dixitais esixe actualización constante, coordinación real entre profesionais e institucións, así como o traballo en rede para ofrecer respostas eficaces e evitar a victimización secundaria.
Na xornada estiveron tamén presentes María José Rodríguez, xefa da Unidade de Violencia sobre a Muller en Pontevedra, e o concelleiro de Igualdade do Concello de Mos, Leo Costas.
ACLAD Alborada naceu en Vigo en 1982, sendonunha entidade de referencia en Galicia en ámbitos como a igualdade, a protección de menores, o acompañamento psicolóxico, a prevención do suicidio ou a atención á violencia sexual, mantendo como eixo central o compromiso.
