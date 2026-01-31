Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xornada sobre violencia contra a infancia

A iniciativa, organizada por ACLAD Alborada dentro do Programa Redes, reuniu profesionais de toda Galicia

Xornada formativa de ACLAD Alborada no Pazo de Mos.

Xornada formativa de ACLAD Alborada no Pazo de Mos. / D.P.

D. P.

Mos

O Pazo de Mos acolleu unha xornada formativa centrada na abordaxe da violencia dixital e da violencia sexual exercida contra a infancia e adolescencia, unha problemática crecente que preocupa tanto ás institucións como aos profesionais que traballan na protección da infancia e da adolescencia.

Organizada por ACLAD Alborada, a sesión enmárcase no Programa Redes, unha iniciativa de formación continua e gratuíta dirixida a profesionais de ámbitos como o social, educativo, sanitario ou xudicial, co obxectivo de mellorar a prevención, a detección temperá e a intervención fronte ás distintas formas de violencia que afectan á poboación menor.

A xornada contou coa intervención de Belén Rubido, maxistrada da Sección IV da Audiencia Provincial de Pontevedra, quen achegou unha visión xurídica especializada sobre os retos actuais na persecución destes delitos e na protección efectiva das vítimas.

O encontro desenvolveuse en formato presencial no Pazo de Mos, pero tamén foi retransmitido en liña en directo e quedará dispoñible en diferido, permitindo que os seus contidos cheguen a máis de 3.000 profesionais de toda Galicia, ampliando de maneira significativa o seu impacto formativo e social.

Durante a apertura do acto, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, subliñou a importancia de impulsar espazos de formación especializada e reafirmou o compromiso do Concello coa defensa dos dereitos da infancia e da adolescencia. A rexedora destacou que a complexidade das violencias dixitais esixe actualización constante, coordinación real entre profesionais e institucións, así como o traballo en rede para ofrecer respostas eficaces e evitar a victimización secundaria.

Na xornada estiveron tamén presentes María José Rodríguez, xefa da Unidade de Violencia sobre a Muller en Pontevedra, e o concelleiro de Igualdade do Concello de Mos, Leo Costas.

ACLAD Alborada naceu en Vigo en 1982, sendonunha entidade de referencia en Galicia en ámbitos como a igualdade, a protección de menores, o acompañamento psicolóxico, a prevención do suicidio ou a atención á violencia sexual, mantendo como eixo central o compromiso.

