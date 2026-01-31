«Única», exemplo de cooperación territorial
O territorio reforza a súa aposta por un modelo turístico sostible coa campaña presentada en Fitur
O GDR Galicia Suroeste participou un ano máis en Fitur, cunha presentación oficial que serviu para dar a coñecer a súa nova campaña turística, titulada «Única». A proposta busca posicionar este territorio como un destino singular dentro de Galicia, destacando aqueles valores que o fan irrepetible: a diversidade paisaxística, a identidade cultural e unha oferta baseada na autenticidade e na sustentabilidade.
O acto contou coa intervención de Sandra González, presidenta de Galicia Suroeste e alcaldesa de Tomiño, quen puxo en valor a cooperación entre concellos como eixo estratéxico do proxecto. González sinalou que o Xeodestino é «un territorio con identidade propia, cun patrimonio natural e cultural excepcional», no que a experiencia turística se constrúe desde a emoción, a proximidade e o respecto polo entorno.
Na presentación tamén participou Ánxela Fernández, recentemente incorporada como representante institucional do Xeodestino, quen salientou a importancia de reforzar a presenza en foros profesionais como Fitur. Fernández definiu a campaña como unha invitación a descubrir un destino diferente, capaz de ofrecer experiencias persoais e memorables, afastadas dos modelos turísticos masificados.
A campaña preséntase como unha ferramenta integral de promoción que combina natureza, patrimonio, gastronomía, cultura e tradicións. A presentación concluíu coa intervención do Delegado do Goberno en Pontevedra, Pedro Blanco Lobeiras. As persoas asistentes recibiron unha peza artesanal creada expresamente para a ocasión pola xoieira de Oia Areladefé.
O evento contou coa presenza de numerosas alcaldesas, alcaldes e representantes municipais do territorio, como Digna Rivas, de Redondela; Paco Ferreira, de Gondomar; Juan González, de Nigrán e Enrique Cabaleiro, de Tui; así como das concelleiras Sara Cebreiro e Julia Loureiro, de Mos; Ana Núñez, de Tui; Rocío Goberna, de Gondomar; Rita Pérez, de Redondela; e Silvia Cernadas, de Soutomaior.
