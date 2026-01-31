Unha exposición para celebrar 50 anos
O Concello de Nigrán inaugurou no Auditorio Municipal, unha exposición conmemorativa polos 50 anos do Colexio de Panxón e do seu internado, unha institución educativa que marcou varias xeracións de alumnado tanto da comarca como de distintos puntos de Galicia.
A mostra leva por título Crónicas de una transición escolar e foi comisariada polo ex-alumno Enrique Fernández Álvarez, integrante da primeira promoción do centro, natural de Nigrán e residente na actualidade en Canarias. Coincidindo coa inauguración da exposición, tamén foi presentado o libro homónimo, froito do mesmo proceso de recompilación documental e memoria histórica.
Tal e como destacan desde o Concello, a apertura da mostra coincidiu exactamente co día no que, hai cincuenta anos, botaba a andar oficialmente o Colexio de Panxón, dependente na súa orixe do Instituto Social de la Marina; o 23 de xaneiro. O centro foi concibido como un espazo educativo singular, xa que combinaba alumnado externo da contorna con estudantes internos, moitos deles orfos procedentes de toda Galicia, vinculados ao ámbito mariñeiro.
A exposición que agora se presenta ao público reúne máis de 200 imaxes que permiten realizar un percorrido visual pola historia do colexio desde a súa inauguración en 1976 ata o ano 1986. O material recompilado por Enrique Fernández procede de diversas fontes, entre elas o arquivo persoal de Jesús Aramburu, primeiro director do centro, así como fondos do Apostolado do Mar, entidade intimamente ligada á creación e funcionamento do internado nos seus primeiros anos.
O itinerario da mostra arranca cunha orla da primeira promoción de alumnos, da que formou parte o propio comisario da exposición. A partir de aí, o visitante pode atopar fotografías que documentan a vida cotiá no centro: aulas, dormitorios, actividades deportivas, celebracións, excursións e momentos de convivencia que reflicten non só o funcionamento dunha institución educativa, senón tamén unha etapa de profundas transformacións sociais e pedagóxicas en España.
Antonio Palacios
Un dos elementos máis destacados da exposición son os planos orixinais do arquitecto Antonio Palacios, responsable do deseño do edificio como parte do complexo do Templo Votivo do Mar de Panxón. Estes documentos permiten contextualizar o colexio dentro dun proxecto arquitectónico e simbólico máis amplo, pensado para dar servizo á comunidade mariñeira e dotar á zona dun conxunto de equipamentos de carácter social, relixioso e educativo.
As imaxes seleccionadas amosan tamén a evolución do centro ao longo dos seus primeiros dez anos de vida, coincidindo cun período clave da historia recente do país, a transición democrática. A través das fotografías pódese apreciar como cambiaron os métodos educativos, as dinámicas de convivencia e mesmo a relación do colexio coa contorna social e institucional. Neste sentido, Crónicas de una transición escolar non só é unha exposición sobre un centro concreto, senón tamén unha ollada á educación e á sociedade da época.
Fontes do Concello subliñan o valor patrimonial e emocional desta iniciativa, que permite recuperar e poñer en valor a memoria colectiva dun equipamento moi presente na historia local. O Colexio de Panxón foi durante anos un referente educativo e social, e moitas das persoas que pasaron polas súas aulas conservan un forte vínculo afectivo co centro e co municipio.
O libro que acompaña á exposición servirá para ampliar e fixar por escrito boa parte do material gráfico e dos testemuños recompilados por Enrique Fernández. A publicación constitúe un complemento fundamental da mostra, ao ofrecer contexto, relatos e reflexións que axudan a comprender mellor a importancia do colexio e do internado na vida de centos de alumnos e das súas familias.
A exposición poderá visitarse no Auditorio Municipal de Nigrán ata o vindeiro 4 de marzo. O horario de apertura será polas mañás de luns a venres, así como durante as fins de semana nas que haxa actos programados no Auditorio.
A inauguración marcou o inicio dunha homenaxe colectiva a unha institución que deixou pegada en Panxón e en toda a comarca, celebrando medio século de historia a través de imaxes, recordos e historias que forman xa parte do patrimonio común de Nigrán.
