Tui leva a catedral a Fitur
Quérese poñer en valor o 800 aniversario da consagración da catedral de Santa María de Tui
O Concello de Tui presentou en Fitur a campaña «Tui, catedral de historias», coa que se quere poñer en valor o 800 aniversario da consagración da catedral de Santa María de Tui. Trátase dunha efeméride de especial relevancia para a cidade, tanto polo seu significado histórico e patrimonial como polo seu potencial impacto turístico e económico ao longo de todo o ano 2026.
O acto tivo lugar no stand de Galicia e contou coa presenza do alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, quen destacou que a celebración deste VIII Centenario constitúe «un acontecemento de especial relevancia histórica, patrimonial e simbólica, pero tamén unha gran oportunidade dende o punto de vista turístico e económico». Segundo explicou, a catedral non é só un monumento senlleiro, senón un elemento esencial da identidade colectiva da cidade.
«O templo catedralicio é para os tudenses algo máis ca pedra, algo máis ca historia. É un dos grandes sinais de identidade da nosa cidade, do que estamos fondamente orgullosos», sinalou o rexedor. Nese senso, explicou que desde o Concello se decidiu impulsar un proxecto que fose máis alá da promoción turística convencional, apostando por unha proposta que servise como elemento aglutinador e como referencia para todas aquelas persoas que decidan visitar Tui.
Tras a proxección do audiovisual da campaña, Cabaleiro lembrou tamén o papel de Tui como enclave fundamental no Camiño de Santiago, así como a súa posición estratéxica, o seu carácter fronteirizo e a singularidade do seu casco histórico, definido como un «espazo urbano excepcional». Para o alcalde, o turismo debe ser entendido como un motor de desenvolvemento sostible, vencellado ao territorio, á cultura e ás persoas, e non como unha actividade allea á vida local.
Neste contexto, subliñou que o oitavo centenario da catedral forma parte dunha estratexia máis ampla de valorización do patrimonio, de dinamización económica e de proxección exterior de Tui como destino cultural, histórico e espiritual. «Falamos dun modelo de cidade que aposta polo seu pasado para construír futuro», indicou.
A concelleira de Turismo, Ana Núñez, foi a encargada de dar a benvida institucional a esta primeira presentación en Fitur de «Tui, Catedral de Historias». No seu discurso, puxo o acento no enfoque humano da campaña e no relato que se quere transmitir arredor da catedral. «Este proxecto non fala só de pedra, de arte ou de séculos de historia. Fala, sobre todo, de persoas: das persoas que conviven cada día coa Catedral, que a coidan, que a estudan, que a senten e que a transmiten como o que é, unha xoia patrimonial única e un motivo de orgullo tudense», afirmou.
Núñez destacou tamén que esta efeméride será «un acontecemento de gran relevancia histórica, cultural e turística» que marcará un 2026 especialmente intenso para o municipio. Avanzou que ao longo do ano se desenvolverá unha ampla axenda cultural e de eventos, pensada tanto para a veciñanza como para as persoas visitantes. «Será, sen dúbida, unha ocasión extraordinaria para descubrir Tui por primeira vez ou o motivo perfecto para volver visitala», engadiu.
No acto interviu igualmente o director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, quen salientou a importancia de iniciativas como esta para reforzar a oferta turística cultural de Galicia e para poñer en valor o patrimonio histórico como elemento diferenciador do destino.
A presentación contou cunha ampla representación institucional. Entre as autoridades asistentes atopábanse o presidente da Deputación de Pontevedra, Luís López; o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; o deputado autonómico Moisés Rodríguez; e o alcalde da Guarda, Roberto Carrero, ademais doutros cargos públicos e profesionais do sector turístico que seguiron con interese a presentación.
Con esta proposta, Tui busca reivindicar o seu pasado milenario e apostar por un futuro no que o patrimonio, a cultura e as persoas se convertan no corazón dunha estratexia turística sostible.
