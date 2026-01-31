Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salceda, da montaña ao ring, referente deportivo todoterreno

A vila celebra triunfos no boxeo e unha nova edición da BTT dos Callos e Trail dos Penedos

Sobre estas liñas, BTT dos Callos. Á dereita, combate de boxeo.

Sobre estas liñas, BTT dos Callos. Á dereita, combate de boxeo. / D.P.

D. P.

Salceda de Caselas

Salceda de Caselas acumula fitos deportivos que amosan o bo momento do deporte local, tanto nas disciplinas de combate como nas probas de montaña.

Por unha banda, o centro The Kick Box Club Salceda acadou un éxito histórico no Campionato Galego de Boxeo de Promesas celebrado os días 6 e 7 de decembro en Marín. Pola outra, a Asociación Xuvenil Nós Somos Nós organizou unha nova edición da BTT dos Callos e do Trail dos Penedos, citas xa imprescindibles no calendario deportivo da comarca, cunha participación que superou as 600 persoas.

Boxeo

No ámbito do boxeo, o balance do club salcedense non puido ser mellor. Dos cinco deportistas que acudiron á competición autonómica, catro proclamáronse campións de Galicia, mentres que o quinto acadou un meritorio subcampionato. Un pleno de podios que supón un fito para un centro de adestramento asentado nun concello pequeno pero cunha fonda afección. Este resultado é froito dun traballo constante ao longo dos anos, liderado polo adestrador Santiago Moráis, que apostou desde o inicio por unha metodoloxía adaptada ás capacidades de cada deportista e por un trato próximo que converte o club nunha auténtica familia deportiva.

The Kick Box Club Salceda destaca non só polos seus resultados competitivos, senón tamén pola súa vocación inclusiva. A maior parte das persoas usuarias achéganse ao boxeo e ao kick boxing como unha práctica de lecer e saúde, aínda que o centro tamén foi quen de formar deportistas que acadaron importantes títulos a nivel profesional. O propio Moráis conta cun destacado palmarés, con varios campionatos galegos e dous títulos estatais, un deles en categoría neoprofesional. Ao longo dos anos, numerosos boxeadores e boxeadoras deixaron a súa pegada en campionatos galegos e nacionais, consolidando a Salceda como unha auténtica fábrica de talento.

Salceda, da montaña ao ring, referente deportivo todoterreno

XII KDD BTT e X trail

Paralelamente, a actividade deportiva trasladouse tamén aos montes coa celebración da XII KDD BTT dos Callos e do X Trail dos Penedos. As probas tiveron lugar o primeiro domingo despois do Nadal, mantendo unha tradición xa moi arraigada, e completáronse cunha andaina solidaria a favor da asociación Bicos de Papel. Máis de medio cento de persoas voluntarias fixeron posible un evento que combina deporte, convivencia e compromiso social.

A principal novidade deste ano chegou no trail, coa incorporación dun novo percorrido de 10 quilómetros que se sumou ás distancias xa consolidadas de 17 e 28 quilómetros, con importantes desniveis positivos. As persoas participantes puideron gozar de paraxes emblemáticas como o monte de San Cibrán ou o Faro de Budiño, un dos grandes atractivos destas probas. A xornada pechouse coa tradicional degustación de callos, símbolo dunha cita que, ademais de fomentar o deporte de montaña, contribúe a financiar o Entroido de Castro Barreiro e a apoiar causas solidarias.

TEMAS

