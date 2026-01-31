Prazo aberto para participar no Venres de Foliada tomiñés
O Concello anima a sumarse a unha das súas citas máis multitudinarias, que se celebrará o 13 de febreiro
O Entroido comeza a quentar motores en Tomiño coa apertura do prazo de inscrición para participar no Venres de Foliada, un dos eventos máis esperados do calendario festivo local. O Concello abriu este martes, 27 de xaneiro, o período para que as agrupacións interesadas presenten a súa solicitude a través da Sede Electrónica municipal, prazo que permanecerá aberto ata o vindeiro 1 de febreiro, ambos os dous días incluídos.
O desfile celebrarase o venres 13 de febreiro a partir das 21.30 horas e, no caso de choiva, trasladaríase ao 20 ou ao 27 de febreiro, mantendo o mesmo horario. Trátase dunha cita que destaca pola súa alta participación e pola creatividade das comparsas, froito de meses de traballo colectivo.
Poderán participar asociacións veciñais, culturais e xuvenís, centros educativos e grupos organizados en formato de comparsa ou grupo, tendo prioridade aquelas procedentes do propio concello. Admitiranse entre 10 e 20 comparsas, cun mínimo de 15 persoas por agrupación, e carrozas que non superen as dimensións establecidas, sempre sen tracción animal.
Se o número de solicitudes supera o máximo permitido, unha comisión técnica seleccionará as propostas. A alcaldesa, Sandra González, destacou que o Venres de Foliada «é unha mostra do talento e do esforzo colectivo das nosas comparsas».
As agrupacións participantes recibirán unha compensación económica de entre 100 e 500 euros. O desfile sairá da rúa próxima ao colexio Pedro Caselles, percorrerá a rúa Gondomar e rematará na Pedra. As bases completas poden consultarse na web municipal e no taboleiro de anuncios do Concello.
