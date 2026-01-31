Prazo aberto para o Enterro da Lamprea 2026
O Concello chama a comparsas e carrozas a inscribirse ata o 2 de febreiro para un dos desfiles máis singulares
O Concello de Salvaterra de Miño ten aberto o prazo de inscrición para todas aquelas persoas, asociacións ou colectivos que desexen participar no tradicional Enterro da Lamprea 2026, que se celebrará o vindeiro 21 de febreiro. Ata o 2 de febreiro, as comparsas e carrozas interesadas deberán formalizar a súa solicitude a través da Sede Electrónica do Concello no caso das asociacións, ou mediante rexistro ou sede electrónica no caso das agrupacións non constituídas formalmente.
Poderán inscribirse todas aquelas propostas que cumpran os requisitos recollidos nas bases, tendo en conta que só se admite unha comparsa ou carroza por asociación ou persoa. Establécense dúas modalidades: a categoría de Carroza, destinada a aquelas formacións con un mínimo de 25 participantes e unhas dimensións mínimas de cinco metros de longo, e a categoría de Comparsa, que deberá contar con polo menos 20 membros.
As comparsas ou carrozas participantes deberán manter unha unidade temática tanto no vestiario como na posta en escena e actuación. Non se considerarán válidas aquelas propostas que, en edicións anteriores, repetiran de maneira substancial o seu disfrace ou concepto.
Os premios por participación irán dos 100 aos 600 euros segundo categoría e número de participantes.
Un ano máis, o desfile, que percorrerá as principais rúas de Salvaterra de Miño, sairá ás 16.30 horas dende a rúa Rosalía de Castro para rematar na Praza do Concello. Toda a información detallada e as bases completas da convocatoria poden consultarse na páxina web municipal.
