O Rosal quenta motores para o Entroido
O tradicional desfile competitivo celebrarase o 15 de febreiro pola mañá
O Rosal prepárase para volver encher as súas rúas de cor, sátira e creatividade coa celebración do entroido 2026, unha das citas máis agardadas do calendario festivo local. O Concello vén de pechar o prazo de inscrición para participar tanto no desfile como no concurso, que terá lugar o domingo 15 de febreiro a partir das 11.00 horas.
Como vén sendo habitual, o desfile percorrerá a rúa Xulio Sesto desde a Rotonda da Feira e continuará pola rúa Ramón Franco ata o cruce coa Lomba, convertendo o centro da vila nun gran escenario festivo. Veciñanza, colectivos e asociacións están chamados a participar activamente nunha celebración que mestura diversión, identidade cultural e espírito comunitario.
A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, anima a toda a poboación a implicarse nesta festa. «O Entroido é unha das celebracións máis queridas e participativas do noso concello, aberta a persoas de todas as idades. É unha oportunidade para encher as rúas de alegría e para manter viva unha tradición que fala de quen somos como comunidade», sinala.
O concurso contará con cinco categorías: entroido tradicional, orientada á recuperación das expresións máis costumistas e satíricas, con grupos dun mínimo de nove compoñentes; comparsas con carroza, con polo menos 16 persoas e estrutura móbil; comparsas sen carroza, tamén con mínimo de 16 integrantes; grupos de entre tres e quince persoas; e a modalidade individual ou parella, con categorías infantil ata 12 anos e xuvenil-adulto a partir dos 13.
Este ano repartiránse máis de 3.500 euros en premios entre os primeiros postos de cada categoría e incentivarase especialmente a participación das comparsas con carroza do Baixo Miño. As persoas non inscritas en prazo poderán desfilar, aínda que sen opción a premio. O Rosal prepárase así para unha xornada de ilusión compartida, humor e creatividade colectiva.
