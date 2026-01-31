O mellor teatro infantil chega a Redondela
Redondela converterase nos próximos meses nun referente do teatro infantil en Galicia coa celebración do VIII Ciclo de Teatro Infantil, unha cita xa consolidada no calendario cultural do municipio.
A iniciativa, organizada pola Concellería de Cultura, levará ao Auditorio Municipal da Xunqueira cinco espectáculos de recoñecidas compañías galegas, cunha programación diversa que combina teatro, maxia, humor e contos tradicionais reinterpretados para as novas xeracións.
O ciclo comezou coa representación de Monstros, unha das producións máis recentes de Producións Teatrais Excéntricas, que foi un éxito de asistencia e fixo as delicias de miúdos e maiores, coa súa reflexión sobre o medo e aquilo que consideramos monstruoso, desde unha perspectiva chea de humor e sensibilidade, especialmente pensada para o público infantil e familiar.
Próximas datas
Tras esta primeira función, o ciclo continuará o domingo 1 de febreiro coa proposta Teatro de Papel, da compañía Rauxa Cía., un espectáculo delicado e creativo que xoga coas posibilidades do papel para construír historias cheas de imaxinación e poesía visual. Esta obra destaca polo seu coidado aspecto estético e pola súa capacidade para estimular a fantasía do público máis novo.
O 1 de marzo chegarán a Redondela a maxia e do humor con Un Show Incríbel, protagonizado polo recoñecido mago Cayetano Lledó. A súa proposta combina trucos sorprendentes, participación do público e situacións cómicas, converténdose nun espectáculo dinámico e participativo que garante diversión para todas as idades.
A programación continuará o 15 de marzo con Os Contos do Lobicán, de Redrum Teatro, unha revisión de relatos tradicionais cunha posta en escena actual e un ton que mestura misterio, humor e reflexión.
Finalmente, o VIII Ciclo de Teatro Infantil despedirase o 12 de abril coa compañía Malasombra e o seu espectáculo Os Fabulosos Cleaners, unha proposta chea de ritmo e creatividade que pechará o ciclo cunha nota festiva.
A concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, amosou a súa satisfacción pola nova edición do ciclo e expresou o seu desexo de que «volva ser un éxito, igual que en anos anteriores». Segundo explicou, Redondela «ten unha longa tradición teatral e un público fiel que valora moito as artes escénicas», polo que desde o Concello «traballamos cada ano para ofrecer as mellores propostas do panorama galego, cunha programación variada e de gran calidade dirixida ás familias».
Todas as funcións do ciclo celebraranse ás 18.00 horas no Auditorio Municipal da Xunqueira. As entradas teñen un prezo de 3 euros e poden adquirirse no propio Multiúsos da Xunqueira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas