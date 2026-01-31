Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O mellor teatro infantil chega a Redondela

Redondela converterase nos próximos meses nun referente do teatro infantil en Galicia coa celebración do VIII Ciclo de Teatro Infantil, unha cita xa consolidada no calendario cultural do municipio.

Rauxa Cía con Teatro de papel.

Rauxa Cía con Teatro de papel. / Cedidas

D. P.

Redondela

A iniciativa, organizada pola Concellería de Cultura, levará ao Auditorio Municipal da Xunqueira cinco espectáculos de recoñecidas compañías galegas, cunha programación diversa que combina teatro, maxia, humor e contos tradicionais reinterpretados para as novas xeracións.

O ciclo comezou coa representación de Monstros, unha das producións máis recentes de Producións Teatrais Excéntricas, que foi un éxito de asistencia e fixo as delicias de miúdos e maiores, coa súa reflexión sobre o medo e aquilo que consideramos monstruoso, desde unha perspectiva chea de humor e sensibilidade, especialmente pensada para o público infantil e familiar.

Próximas datas

Tras esta primeira función, o ciclo continuará o domingo 1 de febreiro coa proposta Teatro de Papel, da compañía Rauxa Cía., un espectáculo delicado e creativo que xoga coas posibilidades do papel para construír historias cheas de imaxinación e poesía visual. Esta obra destaca polo seu coidado aspecto estético e pola súa capacidade para estimular a fantasía do público máis novo.

O 1 de marzo chegarán a Redondela a maxia e do humor con Un Show Incríbel, protagonizado polo recoñecido mago Cayetano Lledó. A súa proposta combina trucos sorprendentes, participación do público e situacións cómicas, converténdose nun espectáculo dinámico e participativo que garante diversión para todas as idades.

Cayetano Lledó en Un show incríbel.

Cayetano Lledó en Un show incríbel. / Cedida

A programación continuará o 15 de marzo con Os Contos do Lobicán, de Redrum Teatro, unha revisión de relatos tradicionais cunha posta en escena actual e un ton que mestura misterio, humor e reflexión.

Finalmente, o VIII Ciclo de Teatro Infantil despedirase o 12 de abril coa compañía Malasombra e o seu espectáculo Os Fabulosos Cleaners, unha proposta chea de ritmo e creatividade que pechará o ciclo cunha nota festiva.

A concelleira de Cultura, Rita Pérez Táboas, amosou a súa satisfacción pola nova edición do ciclo e expresou o seu desexo de que «volva ser un éxito, igual que en anos anteriores». Segundo explicou, Redondela «ten unha longa tradición teatral e un público fiel que valora moito as artes escénicas», polo que desde o Concello «traballamos cada ano para ofrecer as mellores propostas do panorama galego, cunha programación variada e de gran calidade dirixida ás familias».

Todas as funcións do ciclo celebraranse ás 18.00 horas no Auditorio Municipal da Xunqueira. As entradas teñen un prezo de 3 euros e poden adquirirse no propio Multiúsos da Xunqueira.

