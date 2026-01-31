O Condado Paradanta reivindica o turismo de experiencia
FITUR y O GDR Terra e Auga presenta a súa aposta polos produtos locais e as festas
O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terra e Auga, presentou en FITUR 2026 a súa proposta como destino turístico enogastronómico e sostible, poñendo en valor un territorio singular que integra os concellos da Cañiza, Arbo, As Neves, Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño.
A presentación destacou a aposta por un modelo de turismo experiencial, auténtico e vinculado á terra e á auga, baseado na sustentabilidade, na calidade dos produtos locais e nunha oferta turística integrada. O Condado Paradanta preséntase así como un destino de interior diferenciado, capaz de ofrecer natureza, patrimonio, cultura e gastronomía nun mesmo espazo cohesionado e diverso.
Cada municipio achega elementos únicos que fortalecen o posicionamento do xeodestino. As festas gastronómicas e os produtos de calidade recoñecida convértense na mellor carta de presentación: a Festa do Xamón da Cañiza; a Festa do Requeixo e o Mel das Neves; a Festa do Viño do Condado en Salvaterra de Miño; a Festa do Churrasco de Covelo; a Festa dos Callos de Salceda de Caselas; o Corpus e as rosquillas de Ponteareas; a tradición da auga en Mondariz; ou a Festa da Lamprea de Arbo, que deu lugar ao Club da Lamprea como produto turístico especializado.
Durante o acto, o alcalde de Arbo, Horacio Gil, subliñou que «o verdadeiramente importante non se pode explicar con palabras: aquí atópase emoción, paisaxe, raíces e experiencias únicas que se viven e se senten». Na mesma liña, o rexedor de Mondariz, Pablo Barcia, destacou que o obxectivo é «transformar o turismo, poñendo a sustentabilidade no centro e xerando un impacto positivo na economía local, no emprego e na vida das comunidades».
Entre as actuacións máis destacadas figuran a creación dun centro de transformación agro-gandeira en Covelo, a recuperación de paisaxes afectadas por incendios en Ponteareas, rutas enogastronómicas peonís e ciclistas en Salceda de Caselas, e unha ruta interpretativa de alto valor paisaxístico en As Neves.
O plan inclúe tamén formación no sistema SICTED, ferramentas de dixitalización, un observatorio turístico, unha aplicación móbil e un club de produto enogastronómico que integra axentes turísticos, culturais e agroalimentarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas