Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

O CEIP Plurilingüe de Leirado, recoñecido con dous galardóns

Exposición no CEIP de Leirado.

Exposición no CEIP de Leirado. / D.P.

D. P.

Salvaterra de Miño

O CEIP Plurilingüe de Leirado, situado no concello de Salvaterra de Miño, foi distinguido con dous importantes galardóns autonómicos outorgados pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que recoñecen o seu compromiso coa innovación educativa, a competencia lectora e a inclusión.

O centro foi premiado no XI Concurso de Traballos por Proxectos, no marco do Plan LIA de Bibliotecas Escolares, co proxecto «Imos facer historia: aprendendo do pasado, comprendendo o presente e construíndo o futuro!», que destacou pola súa calidade e pola implicación de toda a comunidade educativa, coordinada desde a biblioteca escolar.

Noticias relacionadas

Ademais, o CEIP Plurilingüe de Leirado recibiu unha Mención de Honra no Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2025, recoñecemento que obtén por segundo ano consecutivo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents