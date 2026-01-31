O CEIP Plurilingüe de Leirado, recoñecido con dous galardóns
O CEIP Plurilingüe de Leirado, situado no concello de Salvaterra de Miño, foi distinguido con dous importantes galardóns autonómicos outorgados pola Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que recoñecen o seu compromiso coa innovación educativa, a competencia lectora e a inclusión.
O centro foi premiado no XI Concurso de Traballos por Proxectos, no marco do Plan LIA de Bibliotecas Escolares, co proxecto «Imos facer historia: aprendendo do pasado, comprendendo o presente e construíndo o futuro!», que destacou pola súa calidade e pola implicación de toda a comunidade educativa, coordinada desde a biblioteca escolar.
Ademais, o CEIP Plurilingüe de Leirado recibiu unha Mención de Honra no Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2025, recoñecemento que obtén por segundo ano consecutivo.
