O Balonmán Cañiza leva a ilusión a Madrid
O equipo Sénior Feminino disputou alí un encontro clave da División de Honor Prata
O Club Balonmán Cañiza viaxou a pasada fin de semana a Leganés (Madrid) co seu equipo Sénior Feminino para disputar o encontro fronte ao Healthy Poke BM Leganés, correspondente á 14ª xornada da División de Honor Prata Feminina, xusto no ecuador da tempada. O compromiso presentábase como unha cita de especial relevancia deportiva, xa que o conxunto cañicense loita por manterse nos postos altos da clasificación.
O desprazamento contou cun importante apoio da afección, que acompañou ás xogadoras nunha viaxe que supón moito máis ca un reto deportivo. A presenza dos seareiros foi considerada clave para reforzar o traballo realizado polo equipo ata o de agora e para transmitir ánimo nun encontro de máxima esixencia.
A colaboración do concello da Cañiza permitiu facilitar o desprazamento tanto do equipo como da afección. A directiva do club agradeceu o apoio institucional e a excelente resposta da veciñanza, que completaron rapidamente todas as prazas dispoñibles para a viaxe. Así mesmo, recoñeceuse publicamente a colaboración das empresas cañicenses.
Tanto o Concello como o club puxeron en valor a cooperación entre administracións, entidades deportivas e tecido empresarial como clave para seguir impulsando o deporte na Cañiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas