O Balonmán Cañiza leva a ilusión a Madrid

O equipo Sénior Feminino disputou alí un encontro clave da División de Honor Prata

Siareiros do clube no desprazamento a Leganés

Siareiros do clube no desprazamento a Leganés / Instagram

D. P.

A Cañiza

O Club Balonmán Cañiza viaxou a pasada fin de semana a Leganés (Madrid) co seu equipo Sénior Feminino para disputar o encontro fronte ao Healthy Poke BM Leganés, correspondente á 14ª xornada da División de Honor Prata Feminina, xusto no ecuador da tempada. O compromiso presentábase como unha cita de especial relevancia deportiva, xa que o conxunto cañicense loita por manterse nos postos altos da clasificación.

O desprazamento contou cun importante apoio da afección, que acompañou ás xogadoras nunha viaxe que supón moito máis ca un reto deportivo. A presenza dos seareiros foi considerada clave para reforzar o traballo realizado polo equipo ata o de agora e para transmitir ánimo nun encontro de máxima esixencia.

A colaboración do concello da Cañiza permitiu facilitar o desprazamento tanto do equipo como da afección. A directiva do club agradeceu o apoio institucional e a excelente resposta da veciñanza, que completaron rapidamente todas as prazas dispoñibles para a viaxe. Así mesmo, recoñeceuse publicamente a colaboración das empresas cañicenses.

Tanto o Concello como o club puxeron en valor a cooperación entre administracións, entidades deportivas e tecido empresarial como clave para seguir impulsando o deporte na Cañiza.

