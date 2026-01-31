Nigrán preséntase en Fitur como capital da arte urbana
O municipio converterase nun museo ao aire libre con preto de 50 intervencións artísticas
Nigrán presumiu en Fitur do seu crecente patrimonio artístico ao aire libre coa estrea da nova proposta turística e cultural «Nigrán, capital mundial de arte urbana», unha iniciativa que pon en valor os murais e intervencións artísticas repartidas por todo o municipio e que se acompaña da publicación dunha guía específica para a súa localización e interpretación.
A nova guía recompila preto de medio cento de pezas de arte urbana promovidas polo Concello nos últimos anos e sitúa a Nigrán como un referente cultural no ámbito da arte mural contemporánea. Entre as intervencións máis destacadas figuran as obras de gran formato da artista internacional Lula Goce, a singular «Pintura no lugar» do pontevedrés Juan Rivas, a recente proposta «Arte en Paradas» do vigués Pedro González «Beis» e a intervención no túnel da praza Rosalía de Castro realizada polo creador local Dani Seek.
«O patrimonio natural e histórico de Nigrán é de por si un reclamo de sobra coñecido; agora queremos destacar que culturalmente estamos na vangarda da mellor arte urbana e que somos un verdadeiro museo ao aire libre», sinala o alcalde, Juan González, quen acudiu a FITUR para presentar esta proposta. O rexedor lembrou que esta liña iniciouse en 2023 coa presentación dun roteiro literario baseado na novela A praia dos afogados, de Domingo Villar, continuou en 2024 cun percorrido polo legado de Antonio Palacios no municipio e, en 2025, coa posta en valor do mosaico romano de Panxón recentemente recuperado.
A guía de arte urbana está encabezada polas catro intervencións da recoñecida artista Lula Goce, natural de Baiona e con estudo no centro de Nigrán. A máis emblemática delas é A Dona do Esteiro, situada na Ramallosa e escollida en 2023 como o segundo mellor mural do mundo, unha obra que transformou por completo a súa contorna e se converteu nun símbolo da identidade cultural do municipio. A publicación recolle tamén outras creacións da artista como Sementes da diversidade, no muro de contención do cemiterio de Panxón, así como as pinturas realizadas nas gradas e vestiarios do campo municipal de Condomínguez ou na fachada do CEIP Carlos Casares de Vilariño. «Son obras que destacan pola súa grandiosidade, polo seu trazado hiperrealista e polas temáticas recorrentes na obra de Lula, como a natureza, o respecto pola diversidade, a muller e a infancia», explica González.
Nun rexistro completamente diferente pero igual de sorprendente atópase a proposta «Pintura no lugar» de Juan Rivas, que suma máis dunha ducia de intervencións en pequeno formato sobre mobiliario urbano nas parroquias de Parada, San Pedro e Panxón. A través dunha técnica baseada na integración do soporte coa contorna, o artista crea unha «paisaxe estendida» pintada con acrílico e posteriormente vernizada, que xera un singular efecto óptico. O conxunto conforma un roteiro artístico polo interior do municipio que invita a descubrir a arte de maneira inesperada no día a día.
A guía tamén presta especial atención a novos talentos, como o ilustrador vigués Pedro González «Beis», autor da iniciativa «Arte en Paradas», coa que transformou as marquesinas do autobús da estrada pola costa nunha auténtica guía ornitolóxica ao aire libre. Ao longo dun percorrido de sete quilómetros represéntanse aves características da zona como a píllara das dunas, o ostraceiro, o virapedras, o negrón común, o colimbo chico, o correlimo, o cormorán, a gaivota común, a garza real, o martín pescador, o bisbita común ou o charrán. Beis, titulado pola Escola Superior de Deseño José Faílde, xa realizara anteriormente un conxunto de sete murais en Monteferro protagonizados por rostros femininos como traballo de fin de grao.
Por último, a publicación inclúe o traballo encargado polo Concello ao artista local Daniel Fernández, Dani Seek, quen en 2021 interveu o túnel da praza Rosalía de Castro cun retrato da escritora galega universal acompañado dun dos seus versos, convertendo este espazo de tránsito nun punto de encontro coa cultura e a identidade galega.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas