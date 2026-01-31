Nigrán acolle mañá o espectáculo Memorias dun neno labrego
O Auditorio Municipal ofrece con entrada de balde unha montaxe que celebra a Xosé Neira Vilas
Nigrán ofrecerá este domingo 1 de febreiro ás 19:00 horas no Auditorio Municipal o espectáculo teatral do Centro Dramático Galego e Contraproducións Memorias dun neno labrego. A función, con entrada de balde ata completar aforo, conmemora o 65º aniversario da publicación da emblemática novela de Xosé Neira Vilas e o 10º aniversario do pasamento do autor. Nigrán convértese así no primeiro municipio da provincia e no segundo de Galicia, tras Vimianzo, en acoller esta montaxe, que está a encher o Salón Teatro de Santiago de Compostela en cada pase.
A nova versión teatral está adaptada e dirixida polo dramaturgo e actor Cándido Pazó, quen revisita a historia de Balbino, o rapaz de aldea que se converteu nun dos personaxes máis recoñecibles da literatura galega. O espectáculo preséntase como unha proposta viva e dinámica, interpretada por un elenco de sete actores e concibida como un auténtico concerto de emocións.
A posta en escena complétase cun coidado traballo interpretativo, visual, lumínico e musical, no que tamén teñen un papel destacado o humor e a comunicación directa co público, facendo da función unha experiencia teatral intensa e próxima.
