Música, danza e teatro enchen de cultura o Tui en febreiro
Haberá catro propostas para diferentes públicos
O Teatro Municipal de Tui ofrecerá durante o mes de febreiro unha completa programación cultural que inclúe catro espectáculos de música, danza e teatro, pensados para públicos de todas as idades e con estilos moi variados. A iniciativa, impulsada polo Concello de Tui, aposta por unha oferta accesible, de calidade e cun especial protagonismo de artistas vencellados ao territorio.
A programación arrincará o venres 6 de febreiro ás 19.00 horas co concerto de A Banda dos Insectos, un proxecto de rock en galego dirixido ao público familiar. O grupo, integrado por Adri Salgado, Eduardo Cadenas, Juan Pérez e Manuel Fernández, propón un espectáculo cheo de ritmo, humor e enerxía, no que as cancións transmiten valores como a cooperación, o respecto, a igualdade e a solidariedade. As entradas para esta función teñen un prezo de 4 euros e 3 euros en tarifa reducida.
A música volverá ao escenario o venres 13 de febreiro ás 21.00 horas cun concerto moi especial titulado El mal de l’amor. The songbook of Gustavo Durán. O tenor arxentino Jonatan Alvarado e o músico tudense Samuel Diz presentarán en Tui o seu novo traballo discográfico, gravado en abril de 2025 en Dartington Hall, en Inglaterra. O repertorio inclúe tres cancioneiros recompilados polo compositor Gustavo Durán entre 1944 e 1963, con pezas en gran parte inéditas que van desde melodías cortesás españolas do século XVI até iaravíes peruanos contemporáneos. As entradas están á venda por 10 euros e 7,5 euros.
O venres 20 de febreiro ás 19.00 horas será a quenda da danza co espectáculo infantil O Arcón de Noa, da compañía Amarelo. Carlota Rosón Rojo, Martín Blanco e Raquel Ferradás conducen ao público a un universo cheo de maxia no que os xoguetes cobran vida. A obra, escrita por Lilian Portela, está pensada para fascinar tanto aos máis pequenos como ás súas familias. As entradas custan 4 euros e 3 euros.
A programación pecharase o venres 27 de febreiro ás 21.00 horas coa obra teatral As Gardiás, da compañía Teatro de Ningures. A peza propón unha reflexión sobre os coidados na vellez, contrastando a realidade das residencias co apoio da familia e da comunidade. Dirixida por Cristina Domínguez e escrita por Nasser Djemaï, conta cun elenco formado por Casilda Alfaro, Melania Cruz, Pepa Barreiro, Rebeca Montero e Sonia Rúa. As entradas teñen un prezo de 10 euros e 7,5 euros.
A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, subliña que esta programación «reflicte o compromiso do Concello cunha cultura diversa, accesible e de calidade», destacando tamén a presenza de talento local. As entradas poden adquirirse en tui.gal até dez minutos antes do inicio de cada espectáculo.
