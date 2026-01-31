Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

Música, danza e teatro enchen de cultura o Tui en febreiro

Haberá catro propostas para diferentes públicos

Imaxe de As Gardiás, de Teatro de Ningures

Imaxe de As Gardiás, de Teatro de Ningures / Cedida

D. P.

Tui

O Teatro Municipal de Tui ofrecerá durante o mes de febreiro unha completa programación cultural que inclúe catro espectáculos de música, danza e teatro, pensados para públicos de todas as idades e con estilos moi variados. A iniciativa, impulsada polo Concello de Tui, aposta por unha oferta accesible, de calidade e cun especial protagonismo de artistas vencellados ao territorio.

A programación arrincará o venres 6 de febreiro ás 19.00 horas co concerto de A Banda dos Insectos, un proxecto de rock en galego dirixido ao público familiar. O grupo, integrado por Adri Salgado, Eduardo Cadenas, Juan Pérez e Manuel Fernández, propón un espectáculo cheo de ritmo, humor e enerxía, no que as cancións transmiten valores como a cooperación, o respecto, a igualdade e a solidariedade. As entradas para esta función teñen un prezo de 4 euros e 3 euros en tarifa reducida.

A música volverá ao escenario o venres 13 de febreiro ás 21.00 horas cun concerto moi especial titulado El mal de l’amor. The songbook of Gustavo Durán. O tenor arxentino Jonatan Alvarado e o músico tudense Samuel Diz presentarán en Tui o seu novo traballo discográfico, gravado en abril de 2025 en Dartington Hall, en Inglaterra. O repertorio inclúe tres cancioneiros recompilados polo compositor Gustavo Durán entre 1944 e 1963, con pezas en gran parte inéditas que van desde melodías cortesás españolas do século XVI até iaravíes peruanos contemporáneos. As entradas están á venda por 10 euros e 7,5 euros.

O venres 20 de febreiro ás 19.00 horas será a quenda da danza co espectáculo infantil O Arcón de Noa, da compañía Amarelo. Carlota Rosón Rojo, Martín Blanco e Raquel Ferradás conducen ao público a un universo cheo de maxia no que os xoguetes cobran vida. A obra, escrita por Lilian Portela, está pensada para fascinar tanto aos máis pequenos como ás súas familias. As entradas custan 4 euros e 3 euros.

A programación pecharase o venres 27 de febreiro ás 21.00 horas coa obra teatral As Gardiás, da compañía Teatro de Ningures. A peza propón unha reflexión sobre os coidados na vellez, contrastando a realidade das residencias co apoio da familia e da comunidade. Dirixida por Cristina Domínguez e escrita por Nasser Djemaï, conta cun elenco formado por Casilda Alfaro, Melania Cruz, Pepa Barreiro, Rebeca Montero e Sonia Rúa. As entradas teñen un prezo de 10 euros e 7,5 euros.

Noticias relacionadas

A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, subliña que esta programación «reflicte o compromiso do Concello cunha cultura diversa, accesible e de calidade», destacando tamén a presenza de talento local. As entradas poden adquirirse en tui.gal até dez minutos antes do inicio de cada espectáculo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents