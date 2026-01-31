Mos homenaxea aos corpos de seguridade
O Concello recoñeceu a entrega e humanidade dos seus corpos de seguridade e emerxencias
O Concello de Mos celebrou un acto institucional de recoñecemento ao labor exemplar da Policía Local e dos servizos de emerxencias, poñendo en valor tanto unha recente intervención de especial relevancia no municipio como o compromiso continuado destes profesionais en situacións de máxima esixencia. O acto tivo lugar no consistorio e estivo presidido pola alcaldesa, Nidia Arévalo.
Nun primeiro momento, a rexedora trasladou o agradecemento institucional aos axentes da Policía Local Miguel Novo e Óscar Pérez pola súa actuación o pasado día de Reis, nunha intervención na que, segundo destacou Arévalo, os axentes demostraron unha elevada profesionalidade, capacidade de reacción e coordinación cos servizos sanitarios, así como unha atención humana e próxima tanto á persoa afectada como á súa familia.
Durante o acto tamén se puxo en valor a concesión da Distinción Honorífica de participación nos dispositivos de emerxencias e seguridade pola DINA 2024, outorgada polo Ministerio do Interior. Recibiron esta distinción os efectivos de Emerxencias de Mos Carlos Costas, José Guillermo Álvarez, Raúl Lorenzo, Pablo José Lamas e Marcos Rodríguez, así como o policía local Víctor Diz.
A alcaldesa, acompañada polos concelleiros Leo Costas e Camilo Grandal, subliñou que ambos recoñecementos comparten un denominador común: «O compromiso coa cidadanía, a capacidade de resposta ante situacións críticas».
Desde o Concello fíxose extensivo este recoñecemento a todo o corpo da Policía Local e aos servizos de emerxencias que operan no municipio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas
- Música e ocio danse a man en Salceda de Caselas