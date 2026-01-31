Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inscricións abertas para a XVII O Porriño 10K

Ata 1.500 corredores poderán participar nunha das probas máis rápidas de Galicia, que se disputará o 22 de marzo

O Porriño 10K en 2025.

O Porriño 10K en 2025. / D.P.

D. P.

O Porriño

A Carreira O Porriño 10K, unha das citas máis emblemáticas do atletismo galego, vén de abrir o prazo de inscrición para a súa XVII edición. A proba celebrarase o domingo 22 de marzo de 2026 e permitirá a participación de ata 1.500 corredores e corredoras de todas as idades, consolidándose un ano máis como unha referencia no calendario deportivo de Galicia.

As persoas interesadas poderán formalizar a súa inscrición ata o vindeiro 16 de marzo a través da plataforma electrónica oficial. A organización establece diferentes tramos de prezo, cun custo inicial de 10 euros ata o 22 de febreiro, que se irá incrementando progresivamente a medida que se achegue a data da carreira, ou ata acadar o límite máximo de participantes. Con esta medida preténdese garantir unha proba segura, áxil e de máxima calidade organizativa.

A inscrición inclúe dorsal con chip de cronometraxe, camiseta conmemorativa, avituallamentos durante e ao remate da carreira, servizo médico, bolsa do corredor e acceso á zona de recuperación post-meta, entre outros servizos. O proceso pode realizarse na web ccnorte.com.

Como vén sendo habitual, a competición desenvolverase no centro urbano do Porriño, nun circuíto homologado pola Real Federación Española de Atletismo (RFEA) de 5 quilómetros. Neste percorrido disputaranse de maneira conxunta a OP10K, de 10.000 metros, e a OP5K, de 5.000 metros, permitindo que tanto atletas de elite como corredores afeccionados compartan protagonismo nun escenario único.

A OP10K está aberta a persoas federadas e non federadas. Ademais, a xornada terá de novo un marcado carácter familiar grazas á celebración das carreiras para categorías base, desde chupetes ata infantil, favorecendo a participación da cativada. O regulamento completo pode consultarse en ccnorte.com.

