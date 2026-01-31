Gondomar prepara un Entroido protagonizado polas comparsas
O tradicional desfile celebrarase o 15 de febreiro e manterá o seu carácter non competitivo
Esta semana pechou o prazo de inscrición para participar no Desfile de Comparsas e Carrozas do Entroido 2026, unha das citas festivas máis emblemáticas de Gondomar e de todo o Val Miñor. A nova edición chega cun orzamento total de 18.000 euros destinados a compensacións económicas para as agrupacións participantes, coa vontade de comprometerse cunha celebración que combina tradición, creatividade e participación veciñal.
Desfile
O desfile principal está previsto para o domingo 15 de febreiro, a partir das 17.00 horas, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. Antes do inicio terá lugar a lectura do pregón institucional, que marcará oficialmente o comezo da festa. No caso de que a choiva impida a súa celebración, establécese como data alternativa o domingo 22 de febreiro no mesmo horario. Se finalmente non fose posible desenvolver o evento en ningunha destas datas, o desfile posporíase ata a seguinte edición.
O percorrido manterá o formato xa coñecido polos veciños e veciñas, partindo da rúa Eduardo Iglesias para continuar por Ángel Urzaiz, atravesar a Praza Paradela, pasar diante da Casa do Concello e finalizar na Avenida do Conde, punto no que se concentrarán as actuacións finais das comparsas participantes.
Do mesmo xeito que na edición anterior, o Entroido de Gondomar conservará o seu carácter non competitivo. Isto significa que non haberá premios nin clasificacións, senón que todas as comparsas que cumpran coas bases establecidas recibirán unha compensación económica. As achegas oscilarán entre os 450 e os 750 euros, en función do número de compoñentes de cada agrupación. Ademais, as comparsas pertencentes ao propio Concello de Gondomar poderán percibir unha axuda adicional de 100 euros por cada carroza extra, ata un máximo de dúas.
As entidades participantes serán diversas: asociacións veciñais, culturais, xuvenís e deportivas, así como a centros educativos e grupos organizados. Cada comparsa deberá contar cun mínimo de 20 compoñentes e establécese un límite máximo de 20 inscricións. Terán prioridade as agrupacións do Concello de Gondomar e, a continuación, aquelas procedentes do Val Miñor que xa participaran en edicións anteriores.
Xornada escolar
Como antesala ao desfile, o Concello organizará o venres 13 de febreiro unha xornada especial de Entroido dirixida aos centros educativos do municipio. Esta actividade ten como obxectivo fomentar a tradición entre a rapazada e reforzar a implicación da comunidade educativa na vida cultural local, promovendo valores como a creatividade, a participación e o sentimento de pertenza.
O programa festivo completarase co tradicional Enterro da Sardiña, previsto para o mércores 18 de febreiro a partir das 19.00 horas. O acto partirá da Praza Rosalía de Castro e rematará na Praza Paradela, sempre que o desfile principal se celebre na data inicialmente prevista.
O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, puxo en valor a importancia social e cultural do Entroido e subliñou o esforzo que existe detrás de cada comparsa. Segundo explicou, trátase dunha das celebracións máis queridas pola veciñanza, que implica meses de traballo, ilusión e creatividade por parte de moitos colectivos.
Ferreira destacou tamén o compromiso do goberno local coa promoción desta festa tradicional: «desde o Concello queremos garantir un Entroido vivo e participativo, no que teñan cabida asociacións, colectivos e tamén os centros educativos, porque esta é a mellor maneira de asegurar que a nosa tradición continúe medrando e pasando de xeración en xeración», sinalou o rexedor.
O alcalde engadiu que o Entroido non só é unha festa, senón tamén un elemento clave para reforzar a identidade cultural de Gondomar e do Val Miñor, así como un punto de encontro interxeracional que dinamiza a vida social do municipio e contribúe a proxectar unha imaxe positiva e activa da localidade durante o inverno.
V Certame de Coplas do Entroido
Rematou onte, tamén, o plazo de presentación de propostas para o V Certame de Coplas de Entroido, organizado pola Asociación Cultural Centáurea, unha iniciativa que se insire na súa liña de traballo a prol da recuperación e difusión das tradicións populares galegas.
O certame celebrarase o domingo 8 de febreiro de 2026, coñecido como Domingo Corredoiro, a partir das 12.00 horas, no Centro Cultural de Vincios, e estará aberto á participación de toda a veciñanza.O concurso contará cun máximo de oito grupos participantes, e a selección realizarase por orde de chegada das solicitudes. Os grupos elixidos daranse a coñecer o 1 de febreiro.
As coplas deberán estar escritas integramente en lingua galega, cun mínimo de oito estrofas, temática libre e interpretación musical. Cada grupo poderá presentar até dúas composicións. Un xurado designado pola entidade organizadora valorará o enxeño, o humor e o sentido crítico das letras, así como a posta en escena e o acompañamento musical.
O grupo gañador recibirá un agasallo e un diploma acreditativo. Desde a Asociación Cultural Centáurea destacan que o verdadeiro premio será, unha vez máis, facer gozar ao público e manter vivo o espírito do Entroido.
