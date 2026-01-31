Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Eurocidade Cerveira-Tomiño, aula aberta de cooperación

Alumnado do IES Primeiro de Marzo coñece modelos reais de traballo compartido

Xornada formativa no concello de Tomiño. / D.P.

D. P.

Tomiño

Tomiño converteuse por un día nunha aula aberta de aprendizaxe práctica e cooperativa coa visita do alumnado do ciclo superior de Animación Sociocultural e Turística do IES Primeiro de Marzo de Baiona. A iniciativa permitiu ao grupo achegarse de primeira man ao funcionamento da Eurocidade Cerveira-Tomiño e coñecer como a organización de actividades culturais, sociais e deportivas pode traspasar fronteiras administrativas para construír proxectos comúns.

Durante a xornada, afondouse no papel da Eurocidade como ferramenta de cooperación real entre territorios veciños.

A alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacou que «a Eurocidade é un proxecto vivo que vai moito máis alá das institucións, xa que permite crear programacións conxuntas, compartir recursos e ofrecer oportunidades reais de participación á veciñanza». A rexedora subliñou tamén o valor destas visitas formativas, ao permitir que o alumnado coñeza «modelos de traballo innovadores baseados na cooperación e na creación de redes».

Ao longo do encontro explicáronse as funcións da OMIX e dos departamentos de Cultura, Mocidade e Voluntariado, así como a súa implicación nos proxectos transfronteirizos. Un intercambio de experiencias que puxo de relevo a animación sociocultural como ferramenta clave para fortalecer vínculos, identidade compartida e cohesión territorial, consolidando a Eurocidade como un auténtico laboratorio de cooperación.

