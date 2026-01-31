Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baiona impulsa a súa proxección turística internacional en Fitur

O Concello aposta pola promoción sostible para consolidar a vila como destino de referencia

O alcalde de Baiona amosa a campaña en Fitur.

O alcalde de Baiona amosa a campaña en Fitur. / D.P.

D. P.

Baiona

O Concello de Baiona participou en Fitur 2026 co obxectivo de reforzar a proxección da vila como un dos destinos turísticos máis destacados de Galicia e do ámbito atlántico. A presenza municipal no certame supón unha oportunidade clave para dar a coñecer a riqueza patrimonial, natural e paisaxística do municipio.

Desde o stand de Galicia, Baiona presentouse como un destino que combina historia, natureza e calidade de vida, cunha clara aposta por un modelo turístico sostible, responsable e respectuoso co territorio.

Durante as xornadas, o alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, e a concelleira de Turismo, Sheila González Martíns, mantiveron reunións con empresas do sector, turoperadores, institucións e outros axentes turísticos, co fin de xerar novas oportunidades, atraer proxectos e anticiparse ás necesidades presentes e futuras do municipio.

