Baiona convoca o seu Concurso de Comparsas
Será dos concellos máis madrugadores, cun desfile que se celebrará o 7 de febreiro e repartirá 6.500 euros en premios
Está aberta a convocatoria para o Concurso de Comparsas de entroido «Baiona 2026», un evento que se ten convertido nun dos máis destacados do programa festivo municipal e que sitúa a vila entre os primeiros concellos da contorna en anunciar oficialmente as celebracións do entroido cada ano.
O certame terá lugar o sábado 7 de febreiro de 2026, cun desfile que arrancará ás 17.00 horas desde a Avenida Urbana de Sabarís e que finalizará no Paseo Ribeira. Alí terá lugar a deliberación do xurado e a posterior entrega de premios, unha vez rematado o tradicional enterro da sardiña.
Desde o Concello anímase á participación tanto de comparsas locais como procedentes doutros municipios, poñendo en valor o carácter festivo, creativo e social desta celebración, que cada ano reúne a veciñanza e visitantes arredor da música, o humor e a tradición do Entroido.
O prazo de inscrición permanecerá aberto do 14 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2026. Poderán participar agrupacións cun mínimo de 12 compoñentes e establécese un límite máximo de 20 comparsas, que serán admitidas por orde de rexistro.
O concurso contará cun orzamento total de 6.500 euros en premios, que se repartirán entre os cinco primeiros clasificados e tamén entre o resto das comparsas participantes, en función do número de integrantes, como compensación polos gastos de participación e desprazamento. O primeiro premio estará dotado con 900 euros.
O xurado valorará aspectos como o vestiario, a orixinalidade, a actitude no desfile, a creatividade das exhibicións e o número de integrantes de cada comparsa, premiando o esforzo, a imaxinación e a calidade artística das propostas.
O alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, destaca a importancia de planificar con tempo o Entroido para apoiar ás comparsas participantes.
