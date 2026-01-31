Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

As rondallas de Mos brillan no Concurso de Rondallas do Ifevi

As formacións mosenses acadaron bos postos no certame

A alcaldesa Nidia Arévalo, xunto Irene Anta, directora de Santa Eulalia de Mos.

A alcaldesa Nidia Arévalo, xunto Irene Anta, directora de Santa Eulalia de Mos. / D.P.

D. P.

Mos

O Instituto Feiral de Vigo (Ifevi) acolleu unha nova edición do Concurso de Rondallas, a oitava neste formato, xa plenamente consolidado como unha das grandes citas culturais e musicais de comezo do ano do sur de Galicia.

A xornada reuniu a máis de 1.500 compoñentes pertencentes a 17 rondallas, que ofreceron un espectáculo de gran calidade ante un público entregado que practicamente completou o aforo do recinto, con capacidade para 6.500 persoas.

As actuacións deron comezo ás 17.00 horas e sucedéronse segundo a orde establecida por sorteo: Guizán, Pontellas, Vincios, Valladares, Torroso, Chaín, Bembrive, Baíña, Herville, Pexegueiro, Santa María do Porriño, Santa Eulalia de Mos, Zamáns, Atios, Beade, Parada e Ventosela. Todas elas amosaron o intenso traballo musical, estético e colectivo que define ao movemento rondalleiro galego, combinando tradición, precisión interpretativa e posta en escena.

Cada agrupación participante recibiu unha compensación económica de 1.800 euros pola súa actuación, á que se sumaron os premios do concurso xeral e da categoría de abandeirados. O xurado profesional, composto por seis persoas con formación musical e ampla experiencia neste ámbito, avaliou aspectos como a calidade musical, o espectáculo en pista, a vestimenta e a valoración global. Pola súa banda, a categoría de abandeirados contou cun xurado delegado formado por 16 membros, un por cada rondalla (agás Zamáns), sen posibilidade de votarse a si mesmos.

Durante o descanso do certame presentouse o libro Las Rondallas de Reyes en el sur de la provincia de Pontevedra, da autoría de Diego Pérez, unha obra que afonda na historia e na importancia cultural destas formacións tradicionais.

No plano competitivo, as rondallas de Mos acadaron excelentes resultados: quinto posto para Herville, cuarto para Torroso e terceiro lugar para Santa Eulalia de Mos, que se suma á destacada actuación da Rondalla de Guizán.

