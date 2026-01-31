Arbo presenta o cartel da Festa da Lamprea
A imaxe gañadora da 66.ª edición reivindica o papel feminino na identidade e tradicións da vila
O Concello de Arbo presentou o cartel da LXVI Festa da Lamprea, unha das citas gastronómicas e culturais máis emblemáticas da bisbarra, que nesta edición se celebra baixo o lema «Unha homenaxe ás mulleres». A festa terá lugar os días 24, 25 e 26 de abril de 2026 e volverá situar a vila como referente internacional arredor deste produto único.
O cartel aposta por un deseño innovador no que se integran as principais señas de identidade de Arbo: a lamprea, o viño, as redes das pesqueiras, o río Miño e a ponte románica de Mourentán. Todos estes elementos conflúen no rostro dunha muller, pretendendo simbolizar o papel esencial feminino na historia, na cultura e na vida cotiá do municipio.
Segundo explicou o alcalde de Arbo, Horacio Gil, o Concurso de Carteis da Festa da Lamprea «está plenamente consolidado como unha referencia pola alta participación e, sobre todo, pola calidade artística das propostas recibidas, que cada ano amosan creatividade e respecto pola nosa identidade».
A obra gañadora é do deseñador Rubén Lucas, natural de Murcia, seleccionado entre un total de 17 propostas chegadas desde distintos puntos de España e tamén do estranxeiro, o que evidencia a crecente proxección e alcance internacional da festa.
O xurado, integrado por representantes dos ámbitos cultural, social, bodegueiro e hostaleiro do Concello de Arbo, reuniuse o pasado 7 de xaneiro no salón de plenos para deliberar. Tras unha avaliación exhaustiva, destacou a calidade artística do cartel, a súa forza comunicativa e a coherencia coa mensaxe central desta edición.
Durante as datas da festa, Arbo converterase de novo no epicentro da tradición e da gastronomía, cunha programación pensada para todos os públicos. Ademais, Arbomostra volverá ser un escaparate destacado para os produtos locais, a artesanía e o tecido económico e cultural da vila.
