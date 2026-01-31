Un ano máis de Síntete Covelo
Os galardóns deste ano foron para a Asociación Cultural Ciclo de Música de Barcia de Mera, ao Hotel A Rectoral de Paraños e aos Apartamentos Villa Maceira
O Concello de Covelo celebrou para pechar decembro a entrega dos Galardóns Síntete Covelo 2025, uns recoñecementos anuais que teñen como obxectivo poñer en valor a traxectoria, o compromiso e o labor de persoas e entidades que contribúen de maneira significativa ao desenvolvemento do municipio e á proxección do seu nome máis alá do ámbito local.
Nesta edición, o xurado acordou conceder as distincións á Asociación Cultural Ciclo de Música de Barcia de Mera e ao Hotel A Rectoral de Paraños xunto cos Apartamentos Villa Maceira, dous proxectos que representan modelos de excelencia nos ámbitos cultural e turístico, respectivamente, e que destacan pola súa vinculación co territorio e pola súa capacidade para xerar identidade e dinamización no rural.
A Asociación Cultural Ciclo de Música de Barcia de Mera foi recoñecida pola súa sólida traxectoria no eido cultural, pola divulgación das artes musicais e pola posta en valor do patrimonio histórico e cultural de Covelo. O ciclo musical, que se celebra na igrexa barroca do século XVIII de San Martiño de Barcia de Mera, conta xa con dezasete edicións. Ao longo destes anos, o evento acolleu formacións e artistas de primeiro nivel, contribuíndo de maneira destacada á proxección de Covelo como destino cultural e patrimonial.
O segundo galardón foi para o Hotel A Rectoral de Paraños e os Apartamentos Villa Maceira, en recoñecemento á súa traxectoria no sector turístico e á súa aposta decidida polo turismo rural de calidade. Impulsados por José e Maite Espiñeira, estes proxectos exemplifican un modelo de emprendemento vencellado ao territorio, baseado na calidade, no respecto polo contorno e na vocación de servizo, contribuíndo á dinamización económica e á promoción turística do concello como un destino con identidade propia.
Durante o acto, celebrado no Auditorio Municipal de Covelo e aberto á veciñanza, o alcalde Juan Pablo Castillo Amigo destacou que «Covelo conta con persoas e entidades que levan o nome do noso concello a moitos lugares, demostrando que dende o rural pódese crear cultura, turismo e futuro».
