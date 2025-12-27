A Cañiza
Unión e oportunidades
Queridas veciñas e veciños, queridos cañicenses no exterior:
Para iniciar o próximo ano quero compartir convosco unha mensaxe de gratitude e esperanza. O 2025 foi un ano de traballo intenso e continuado, no que A Cañiza seguiu dando pasos firmes para mellorar os servizos públicos, reforzar as infraestruturas e avanzar cara a un modelo de desenvolvemento sostible e de futuro.
Ao longo destes meses impulsamos actuacións que xa están a transformar o noso municipio. Recuperamos e puxemos en valor espazos clave como a Ponte das Achas. Impulsamos, xunto á Confederación Hidrográfica Miño-Sil, actuacións como a nova condución de saneamento, e abrimos novos recursos de lecer e patrimonio que nos conectan coa nosa paisaxe e coa nosa identidade. Melloramos tamén instalacións deportivas, e demos pasos decisivos na posta en valor do noso patrimonio arqueolóxico, coa investigación da Cidade Castrexa das Grades. A cooperación coas administracións estatal, autonómica e provincial permitiu mobilizar os recursos que lle corresponden ao noso concello e sumar outros, desde un traballo coordinado e leal.
Todo isto foi posible grazas ao compromiso da veciñanza, das asociacións, do tecido empresarial e tamén de todas as persoas que, mesmo dende lonxe, seguides levando A Cañiza no corazón.
De cara ao 2026, seguiremos traballando con ilusión renovada, impulsando novos proxectos para que A Cañiza continúe medrando: máis viva, máis amable e con máis oportunidades para todos.
Recibide os meus mellores desexos de saúde, prosperidade e felicidade para este novo ano.
Unha forte aperta,
Luis Antonio Gómez Piña, o voso alcalde
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre