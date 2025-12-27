Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un territorio de xentes xenerosas

O Nadal sempre nos ofrece a oportunidade de mirar o que fomos, o que somos e o que soñamos ser. E, cando penso en Covelo, vénme á mente unha terra onde a unión, a entrega e o agarimo están por enriba das palabras. Este ano, quero agradecer o traballo das persoa voluntarias, que ofrecedes as vosas mans discretas cando algo fai falta. O meu recoñecemento vai tamén para as asociacións veciñais e culturais, comisións de festas patronais e aos clubs deportivos. Sodes o latexo diario de Covelo: organizades actividades, acompañades, e facedes que cada parroquia teña vida propia. Non quero esquecer as comunidades de montes, un piar na protección do territorio. Defendedes os montes que forman parte da nosa memoria colectiva, e garantides que sigan sendo un espazo de futuro.

Quero dirixirme tamén de xeito especial á mocidade de Covelo. A vós, que comezades a afrontar a vida con ilusión, creatividade e valentía. Precisamos do voso empuxe. Sodes o que Covelo será mañá. E, por suposto, ás nosas persoas maiores, quero enviarlles todo o meu cariño. Sodes a experiencia que nos guía e a voz que nos lembra de onde vimos. Sen vós, Covelo non sería Covelo.

Con afecto e gratitude, en nome dos concelleiros e concelleiras da corporación municipal, bo Nadal e próspero ano!

Juan Pablo Castillo Amigo, alcalde de Covelo

