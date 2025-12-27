Salceda de caselas
Sete parroquias que medran xuntas
Como noutras ocasións, nestas datas, chega o momento de facer balance das metas acadadas neste ano, e analizar os erros, para tentar ser mellores no futuro, tanto no colectivo coma no persoal.
Unha vez máis, diríxome a vós, orgullosa de ser a vosa representación nesta terra que quero, e satisfeita do traballo do meu equipo e do persoal municipal. Salceda é un concello de sete parroquias que medra e é a envexa de Galicia pola súa xuventude e o seu dinamismo.
Pero se de algo me sinto especialmente orgullosa é da vosa vontade de axuda e solidariedade coas persoas. Grazas a vós estamos no primeiro posto en canto a doacións de sangue, e sodes sempre exemplo de reacción ante emerxencias coma os incendios que este verán asolaron Galicia e tamén Salceda de Caselas.
Seguimos a traballar para todos e todas vós, con novos proxectos de saneamento, mellora de viarios, apoio ao deporte e á cultura, sen esquecer o benestar social e a multitude de pequenas obras que se realizan a diario para mellorar a vosa calidade de vida e para seguir avanzando na segunda transformación de Salceda.
Pero isto só ten sentido se traballamos en equipo toda a veciñanza; as grandes dificultades véncense indo da man e traballando en conxunto.
Quero lembrarme nestas datas das familias que botan de menos a algunha persoa querida, ou a aquelas que sofren a dor dalgunha enfermidade. Envíovos a nosa calor e tede por seguro que estou sempre á vosa disposición.
Bo Nadal, e que o 2026 nos sorprenda.
Loli Castiñeira, a túa alcaldesa
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre