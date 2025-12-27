Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salceda de caselas

Sete parroquias que medran xuntas

Como noutras ocasións, nestas datas, chega o momento de facer balance das metas acadadas neste ano, e analizar os erros, para tentar ser mellores no futuro, tanto no colectivo coma no persoal.

Unha vez máis, diríxome a vós, orgullosa de ser a vosa representación nesta terra que quero, e satisfeita do traballo do meu equipo e do persoal municipal. Salceda é un concello de sete parroquias que medra e é a envexa de Galicia pola súa xuventude e o seu dinamismo.

Pero se de algo me sinto especialmente orgullosa é da vosa vontade de axuda e solidariedade coas persoas. Grazas a vós estamos no primeiro posto en canto a doacións de sangue, e sodes sempre exemplo de reacción ante emerxencias coma os incendios que este verán asolaron Galicia e tamén Salceda de Caselas.

Seguimos a traballar para todos e todas vós, con novos proxectos de saneamento, mellora de viarios, apoio ao deporte e á cultura, sen esquecer o benestar social e a multitude de pequenas obras que se realizan a diario para mellorar a vosa calidade de vida e para seguir avanzando na segunda transformación de Salceda.

Pero isto só ten sentido se traballamos en equipo toda a veciñanza; as grandes dificultades véncense indo da man e traballando en conxunto.

Quero lembrarme nestas datas das familias que botan de menos a algunha persoa querida, ou a aquelas que sofren a dor dalgunha enfermidade. Envíovos a nosa calor e tede por seguro que estou sempre á vosa disposición.

Bo Nadal, e que o 2026 nos sorprenda.

Loli Castiñeira, a túa alcaldesa

