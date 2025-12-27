Saúde e proxectos que se fagan realidade
baiona
Estimados veciños e veciñas de Baiona:
Para comezar o 2026 quero dirixirme a vós con agarimo e orgullo. Remata un ano de traballo compartido e abrimos outro cheo de oportunidades para seguir construíndo, entre todas e todos, a Baiona que queremos. Baiona é historia, mar, cultura e futuro, pero sobre todo é a súa xente: persoas comprometidas, solidarias e capaces de superar dificultades cando camiñamos unidos.
Deséxovos un ano de saúde, benestar e esperanza, no que os proxectos persoais e colectivos atopen camiño e se fagan realidade. Desde o Concello seguiremos a traballar para promover o noso patrimonio natural e histórico, e apoiar ao tecido asociativo e económico que dá vida ao noso municipio.
Grazas pola vosa confianza nesta corporación. Deséxovos a todos e todas un ano cheo de saúde e de proxectos que se fagan realidade para construir unha Baiona mellor.
Feliz 2026.
Jesús Vázquez Almuíña, alcalde de Baiona
