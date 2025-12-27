Infancia
Os Reis Magos cruzarán o Miño na cabalgata internacional
Melchor, Gaspar e Baltasar chegarán o 5 de xaneiro á Eurocidade Tui-Valença cun percorrido transfronteirizo cheo de música e ilusión
Melchor, Gaspar e Baltasar volverán regalar a súa maxia o próximo luns 5 de xaneiro na Eurocidade Tui-Valença cunha nova edición da Cabalgata Internacional de Reis.
Un ano máis, a ilusión, a música e a fantasía unirán dous municipios e dous países nunha xornada pensada especialmente para os máis pequenos, pero tamén para toda a veciñanza.
Como principal novidade desta edición, a comitiva real iniciará a súa viaxe ás 17.00 horas (hora española) nas Cortinas de São Francisco, situadas na emblemática Fortaleza de Valença. Dende este punto histórico, os Reis Magos percorrerán un total de 3,5 quilómetros polas principais vías da cidade portuguesa, repartindo ilusión ao seu paso pola Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, a Rotunda da Trapicheira e a Avenida de España, antes de cruzar a centenaria Ponte Internacional que une Valença e Tui sobre o río Miño.
Xa en territorio galego, Melchor, Gaspar e Baltasar continuarán o seu percorrido pola Avenida de Portugal e polas rúas Martínez Padín, Ourense e Lugo, ata chegar á praza de Galicia. A cabalgata proseguirá polas rúas Betanzos e Compostela, onde as carrozas quedarán estacionadas. Dende alí, as súas Maxestades desprazaranse ao Teatro Municipal de Tui, onde ás 19.45 horas terá lugar a tradicional recepción real, aberta a todos os nenos e nenas que queiran saudar aos Reis e compartir con eles os seus soños para a noite máis máxica do ano.
Os Reis Magos desfilarán en tres espectaculares carrozas propias, acompañados por outras catro elaboradas con dedicación e agarimo polas asociacións Arume de Malvas, Aloia de Pazos de Reis, Lembranzas de Guillarei e Xuntanza de Randufe. A música correrá a cargo da Rondalla O Mosteiro de Pexegueiro e das charangas tudenses Cantos Somos e A Tu Ritmo, que porán a banda sonora a todo o percorrido.
Durante a cabalgata repartiranse arredor de 1.500 quilos de caramelos sen glute, garantindo así que todos os nenos e nenas poidan desfrutar desta doce tradición. En total, máis de 200 persoas participarán activamente no evento entre figurantes, músicos e persoal de organización, seguridade e apoio loxístico.
Os gobernos municipais de Tui e Valença tomarán parte tamén neste percorrido, simbolizando o traballo conxunto que desenvolven ao longo do ano no marco da Eurocidade. Dende 2010, a Cabalgata Internacional de Reis converteuse nunha das actividades compartidas con maior participación.
Ademais, antes do percorrido internacional, Melchor, Gaspar e Baltasar recibirán aos nenos e nenas no Teatro Municipal de Tui en horario de mañá, de 10.30 a 14.00 horas.
