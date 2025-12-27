Programación para todas as idades
o porriño
Queridos lectores e lectoras:
O Nadal é momento para parar, mirarnos aos ollos e dedicarnos tempo; e tamén para facer balance, agradecer e compartir. Desde O Porriño despedimos 2025 cunha mensaxe de proximidade, ilusión e optimismo, valores que definen á nosa vila.
Durante estas semanas, O Porriño é un punto de encontro para veciñanza e visitantes, cunha programación pensada para tódalas idades. Un dos momentos máis destacados destas datas será a celebración do Pre-fin de ano o vindeiro 30 de decembro. Será unha xornada que arrancará pola mañá coa festa infantil, e continuará pola tarde co pasarrúas das rondallas. Pola noite, soarán as doce badaladas, haberá uvas, cotillón e chocolate quente de balde, sesións DJ e a actuación da Orquestra París de Noia. Estas celebracións non serían posibles sen a implicación das nosas asociacións culturais, deportivas e veciñais, e sen as parroquias, que manteñen viva a nosa identidade. A todas elas quero expresarlles o meu máis sincero agradecemento.
As actividades continuarán ata o 11 de xaneiro co Peque Fest, a cabalgata, e o certame de rondallas que pechará esta programación. Desde o Concello do Porriño seguimos a traballar para construír unha vila viva, dinámica e acolledora, onde celebrar xuntos os momentos importantes e mirar ao futuro con confianza. Deséxovos unhas felices festas e un próspero Aninovo, cheo de saúde, ilusión e bos momentos compartidos, especialmente no Porriño.
Bo Nadal e Feliz 2026! Viva O Porriño!
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño
