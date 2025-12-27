O Porriño destaca pola taxa de doazóns de sangue do seu pobo
O Porriño volve situarse como referente en solidariedade grazas ao compromiso constante da súa veciñanza coas doazóns de sangue.
Segundo os datos correspondentes a 2024, no municipio realizáronse un total de 1.375 doazóns, o que supón unha taxa de 66 doazóns por cada 1.000 habitantes. Esta cifra sitúase 27 puntos por riba da media galega e consolida ao Porriño como un dos concellos máis solidarios non só da provincia de Pontevedra, senón de toda Galicia.
Dende a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) destacan o carácter excepcional destes datos e subliñan a dificultade de manter niveis tan elevados de participación. Aínda que polo momento non se dispoñen de cifras oficiais do presente exercicio, dende o organismo autonómico aseguran que a resposta da cidadanía segue a ser moi positiva. «Estímase unha participación similar á do ano pasado, o que xa é moito, xa que con índices tan altos resulta complexo non só incrementalos, senón mantelos. Son cifras que falan moi ben do carácter solidario dos veciños e veciñas do Porriño», sinalan dende ADOS.
O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, quixo amosar publicamente o seu agradecemento a todas as persoas doantes. «O noso máis sincero recoñecemento a quen, coa súa xenerosidade, contribúe a salvar vidas. A presenza da unidade móbil hoxe na nosa vila é unha oportunidade máis para seguir sumando persoas a este xesto altruísta que nos fortalece como comunidade», afirmou o rexedor, animando á veciñanza a participar activamente.
ADOS lembra que a colaboración cidadá é clave para acadar a meta de 8.500 doazóns necesarias durante estas semanas.
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre