Artesanía
O Belén da Cañiza volve coa mirada de Marta Mariño
O alcalde Luis Piña acompañou á autora na presentación dunha edición que recrea espazos emblemáticos da vila e poderá visitarse ata despois de Reis
O alcalde da Cañiza, Luis Piña, e a artesá local Marta Mariño presentaron unha nova edición do Belén da Cañiza. A instalación pode visitarse no Centro Social de Día da Praza Arquitecta Rita Fernández Queimadelos, antiga Praza de Oriente, e volve sorprender pola súa creatividade e pola constante capacidade de renovación que caracteriza esta proposta ano tras ano.
Durante a visita institucional, o rexedor destacou o valor cultural e social do Belén, que se converte cada Nadal nun punto de encontro para veciñanza de todas as idades.
Este ano incorporáronse novos detalles, froito dun traballo minucioso e paciente que Marta Mariño desenvolve desde hai máis de quince anos.
O Belén da Cañiza distingueuse nesta ocasión por reinterpretar escenas tradicionais desde unha perspectiva local, incorporando elementos inspirados na vida cotiá do municipio. A composición recrea edificios e espazos perfectamente recoñecibles para a veciñanza, como a coñecida bancada do estanco «Cacheiras», diferentes establecementos comerciais ou o CPI da Cañiza. Estes escenarios conviven coas escenas clásicas do Nadal, creando un conxunto orixinal que invita ás persoas visitantes a observar con atención cada recuncho e descubrir novos detalles en cada visita.
O Belén permanecerá aberto ao público ata despois da festividade de Reis. Poderá visitarse de luns a domingo en horario de 14:30 a 21:00 horas, agás o día 1 de xaneiro de 2026, xornada na que o Centro Social de Día permanecerá pechado.
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre