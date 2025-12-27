Redondela
Música e propostas familiares despiden 2025
As iniciativas inclúen unha gran festa Pre Fin de Ano e iniciativas culturais nas bibliotecas municipais
D.P.
Redondela vive os últimos días do ano cunha intensa programación festiva e cultural pensada para públicos de todas as idades. Música, literatura e actividades familiares marcan unha recta final de decembro na que a vila quere despedir 2025 co mellor ambiente.
Pre Fin de Ano
Un dos pratos fortes será a gran festa Pre Fin de Ano, que se celebrará o vindeiro martes 30 de decembro no Campo da Feira. A partir das 21:00 horas e ata as 03:00 da madrugada, este espazo converterase nunha auténtica macro pista de baile na que soarán os grandes éxitos das décadas dos 80 e dos 90. Pop e rock nacional e internacional, temas da movida e cancións que marcaron a varias xeracións protagonizarán unha noite chea de música en directo e sesións de picadiscos. O evento, organizado pola Concellería de Cultura, busca «quecer motores» antes da despedida oficial do ano. A alcaldesa, Digna Rivas, animou á veciñanza a participar nunha cita «na que amizades e familias poden reencontrarse e gozar dun ambiente festivo e seguro».
Contacontos
A cultura tamén tivo un papel destacado neste Nadal grazas ás Bibliotecas Municipais, que deron a benvida ás festas con diferentes sesións de contacontos infantís. A Biblioteca Valle-Inclán de Redondela celebrou o Nadal cunha actividade especial dedicada ao 250 aniversario de Jane Austen. Pola súa banda, a Biblioteca Xela Arias de Chapela acolleu os «Contos da Veciñanza, especial Nadal», unha iniciativa protagonizada por usuarias da propia biblioteca.
O Concello lembra tamén que, durante as vacacións de Nadal, as bibliotecas municipais manteñen horarios especiais, adaptados a estas datas, para facilitar o acceso aos servizos de lectura e estudo.
- Redondela leva a maxia do Nadal ás súas trece parroquias
- Rondallas Fest, son do nadal na comarca
- A música toma Salceda en novembro
- Fin de semana teatral en Tomiño, con espectáculos premiados
- Covelo dá a benvida ao Nadal cun mes cheo de tradición, cultura e solidariedade
- Redondela leva o Nadal a cada recuncho cun ciclo interparroquial
- Luz que reflicte no ceo
- A derradeira lección do mestre