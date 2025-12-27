Rondallas
Mos celebrará un pregón rondalleiro no seu pre-fin de ano
Os directores das catro rondallas da vila serán os encargados de abrir esta noite a festa no Pazo de Mos
A Festa de Pre-Fin de Ano, que terá lugar hoxe no Pazo de Mos, contará cun pregón protagonizado polos directores das catro rondallas do municipio.
Irene Anta, da Rondalla do Círculo Cultural e Deportivo de Santa Eulalia de Mos; Iván Rey, da Rondalla do Centro Recreativo e Cultural de Torroso; Lorena Castro, da Rondalla da Asociación Cultural de Herville; e Manuel Ferreira, da Rondalla da Asociación Club Santiaguiño de Guizán, serán os encargados de dar voz a este acto simbólico.
O pregón rondalleiro chega tras o éxito do recente Rondallas Fest, celebrado tamén no Pazo de Mos, que puxo en valor a fonda implicación social e cultural das rondallas na vida local.
A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacou que «este pregón é unha forma de recoñecer o traballo e a paixón de centos de persoas que manteñen viva unha das nosas tradicións máis queridas».
A Gran Festa de Pre-Fin de Ano arrancará arredor das 23.00 horas e contará cun amplo programa musical con artistas como Danny Romero, Dasoul, José de Rico, Eric García e Michi.
O evento converterá o Pazo de Mos nun espazo de encontro no que tradición e modernidade celebrarán xuntas a chegada do novo ano.
