Recoñecementos
Medalla de Prata ao Mérito da Protección Civil para Mos
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil mosense foi recoñecida cunha das máximas distincións no ámbito da emerxencia
A Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mos, que vén de ser distinguida coa Medalla de Prata ao Mérito da Protección Civil, unha das máis altas condecoracións que se conceden neste ámbito en Galicia.
O recoñecemento foi entregado nun acto institucional celebrado no concello da Estrada, no que se distinguiu a un total de 53 agrupacións de voluntarios e voluntarias de toda a comunidade autónoma. Durante a cerimonia púxose en valor a dedicación, o compromiso constante e a vocación de servizo público destes colectivos, fundamentais para garantir a seguridade da cidadanía en situacións de risco ou emerxencia.
A rexedora mosense, Nidia Arévalo, quixo salientar «o traballo incansable, solidario e sempre discreto dos voluntarios e voluntarias de Protección Civil de Mos, que están dispoñibles os 365 días do ano para axudar á veciñanza, tanto no noso concello como alí onde sexan requiridos». Arévalo subliñou ademais que «esta medalla é un orgullo para Mos e un xusto recoñecemento a anos de entrega, formación continua e profesionalidade».
A concesión da Medalla de Prata recoñece especialmente a actuación da agrupación en situacións de emerxencia de grande complexidade, como a recente vaga de incendios forestais deste verán ou a colaboración nos labores de apoio tras a DINA rexistrada na Comunidade Valenciana. Neste operativo participaron cinco efectivos de Mos: tres pertencentes ao Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) e dous voluntarios da Agrupación de Protección Civil.
A distinción foi recollida por Carlos Costas Rodríguez, recentemente nomeado presidente da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mos, quen desempeña tamén as funcións de xefe do Servizo Municipal de Emerxencias e é traballador municipal do GES.
