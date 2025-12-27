Catedral
María do Ceo protagoniza o Concerto de Nadal en Tui
Será este domingo ás 18 horas dentro dos actos do 800 aniversario do templo
Tui acollerá mañá unha das propostas culturais máis destacadas do Nadal coa celebración dun Concerto de Nadal a cargo da fadista María do Ceo na Catedral de Santa María de Tui. A actuación terá lugar ás 18 horas e enmárcase nos actos conmemorativos dos 800 anos da consagración do templo catedralicio. O concerto está organizado polo Cabido da Catedral de Tui coa colaboración do Concello tudense.
A proposta musical está especialmente pensada para estas datas tan sinaladas e permitirá ao público gozar da voz dunha das intérpretes máis recoñecidas do panorama galego-portugués. María do Ceo ofrecerá un repertorio que combina tradición, emoción e sonoridades propias do Nadal, cun programa no que terán protagonismo as panxoliñas e as melodías populares.
Durante o concerto escoitaranse pezas da tradición galega como «Por entre as silveiras» ou «Os paxariños», así como composicións de orixe portuguesa, entre elas «Em noite tão fria» ou «Canção de embalar», nunha viaxe musical que reforza os lazos culturais a ambas beiras do Miño.
O acceso ao concerto será libre ata completar a cabida.
