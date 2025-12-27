Programación
Luz, tradición e familia na recta final do BaiNadal destas festas
Baiona e as súas parroquias convértense nun gran escenario de Nadal durante estas datas
Baiona atópase na recta final da programación do Bainadal 2025, unha completa axenda de actividades pensada para gozar do Nadal en familia, poñer en valor as tradicións e apostar pola sostibilidade e a creatividade. O programa desenvolveuse ao longo de todo o mes de decembro e continuará a primeira semana de xaneiro tanto na vila como nas parroquias do municipio, cun total de máis de 35 eventos dirixidos a veciñanza e visitantes.
Carteiro real e cabalgata
Entre os eventos máis agardados destaca a chegada do Carteiro Real, prevista para o 4 de xaneiro na praza do Concello, onde recollerá persoalmente as cartas dos nenos e nenas que desexen entregárllelas en man.
Como colofón á programación do Bainadal, celebrarase a esperada Gran Cabalgata de Reis 2026, que contará cun amplo despregamento humano e artístico. A comitiva partirá desde Ponte Romano ás 17.00 horas e desde Santa Marta ás 18.00 horas, sumando máis de seis módulos e arredor de 500 persoas que acompañarán ás súas maxestades os Reis Magos de Oriente ata a praza do Concello.
Alí, Melchor, Gaspar e Baltasar recibirán a todos os nenos e nenas que queiran saudalos e facer persoalmente as súas peticións, nun dos momentos máis emotivos do Nadal baionés.
Belén municipal
Outro dos grandes atractivos deste Nadal será o Belén artesanal tradicional en movemento, obra do veciño baionés Quique Chamorro, coa colaboración do seu cuñado Dani. Este belén, que xa se converteu nun referente imprescindible da programación local, poderá visitarse ata o 5 de xaneiro de 2026 na entrada do edificio consistorial, en horario de mañá e tarde.
Con dez metros cadrados de superficie, o belén sorprende polo seu extraordinario nivel de detalle, a súa iluminación e a atmosfera máxica que crea. Máis de 150 figuras, das cales 22 están animadas, recrean tanto escenas clásicas do Nacemento de Xesús como momentos cotiáns da vida da época, convidando o público a mergullarse nun pequeno universo cheo de tradición e espírito navideño. O alcalde e o concelleiro de Cultura, Policarpo Vilar Misa, agradeceron publicamente a colaboración desinteresada de Quique e Dani, subliñando o valor cultural e emocional desta exposición para a vila.
Sabarís
O Multiusos de Sabarís é outro dos grandes epicentros do Bainadal, cunha programación pensada para fomentar as tradicións, a convivencia familiar e a creatividade. Como é habitual, acollerá a exposición de Beléns tradicionais elaborados por veciños da comarca, como Nando Fernández Penedo, Belén Comesaña Chamorro e Jose de la Costa, ademais do nacemento realizado polo grupo de catequese da parroquia de Sabarís. A isto sumarase a exposición do Certame de Microbeléns, que nesta edición reúne a 30 participantes.
O espazo completarase cunha zona lúdica gratuíta para todas as idades, con máquinas arcade multixogos, simuladores e futbolíns. Como novidade, este ano habilitaranse tamén áreas dedicadas aos xogos de mesa en familia, incluíndo unha zona de xadrez dinamizada pola asociación Xabai de Baiona e un espazo con xogos tradicionais como o parchís ou a oca.
Torneo de futbolín
Ademais, hoxe celebrarase o II Torneo de Futbolín Vila de Baiona, organizado en colaboración co Baíña Fútbol Sala, con categorías Base (ata 15 anos) e Sénior (a partir de 15 anos), inscrición previa e trofeos para os tres primeiros clasificados de cada categoría.
As actividades do Multiusos de Sabarís poderán desfrutarse ata o 5 de xaneiro de 2026, con horarios adaptados ás vacacións escolares. Tamén se poderán visitar beléns nas igrexas parroquiais de Sabarís, Belesar, Baredo e Baíña.
